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小英北台發紅包 民眾最想喊加油

2017-01-30

排隊4小時 領到真開心

〔記者何世昌、李雅雯、洪美秀、蔡政珉／綜合報導〕昨天是春節大年初二，總統蔡英文參香祈福及發放一元紅包福袋行程轉到北台灣，走訪雙北竹苗等多處宮廟，所到之處都出現排隊領取總統紅包的人龍。小英滿臉笑容向民眾祝賀「新年快樂」，有民眾排了四個小時領到紅包後開心表示，最想向小英說的是「總統加油！」

蔡英文首個行程前往北市關渡宮，平常穿著輕便的柯文哲特別穿上黑色西裝外套現身。蔡英文在柯文哲及民進黨立委吳思瑤、姚文智等人陪同參拜後，在廟埕前發放兩千個紅包，吸引民眾大排長龍索取。

蔡英文隨後轉往新北市板橋區慈惠宮及接雲寺參拜，並在接雲寺發放紅包，現場等待領取紅包的隊伍從上午七點許就開始綿延，由西門街排到府中路，幾乎看不到隊伍尾巴，排隊民眾笑得開心，直說大過年「拿紅包，討吉利，好運旺旺來」。

民眾唐鳳寶特別從三重區趕到板橋區，七點就先到接雲寺領發財金，接著繼續加入隊伍等領總統紅包，前後站了四個多小時，拿到紅包很開心，這是新年好兆頭。唐鳳寶也笑說，蔡英文本人很漂亮，本想多說幾句加油話，可惜隊伍移動太快，最想和小英說的是「總統好，加油喔！」

昨天下午，蔡英文先後到新竹縣新埔鎮義民廟、新竹市香山天后宮，由新竹縣長邱鏡淳和新竹市長林智堅、立委柯建銘等人陪同，參拜並發放紅包。

小英在義民廟以客家女兒身分上香祈福，受到鄉親熱情歡迎，「總統好」不絕於耳，上香後，總統蔡英文隨即發放一元紅包，排隊人龍擠滿廣場。

竹市國民黨籍議員 陪到底

蔡英文隨後轉往香山天后宮，同樣帶來爆滿人潮，鄉親排隊人龍一圈又一圈。國民黨籍新竹市議員、天后宮主委鄭成光說，這是香山天后宮三百五十七年首度有總統來到廟裡發紅包，讓天后宮增添許多光采，雖是國民黨籍的市議員，得知蔡總統要來，他還是陪到底。

蔡英文昨天下午也到苗栗縣頭份市義民廟，由苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎及竹南鎮長康世明等人陪同參拜，並發放一元紅包。義民廟湧入上千民眾，分享新春喜悅，排頭香的陳姓婦人表示，自己是蔡英文忠實支持者，希望在蔡英文帶領下，台灣可以開創新局、展現新氣象。

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  • 民眾領到總統蔡英文親手發放的紅包好開心，直說是新年好兆頭。（記者李雅雯攝）

    民眾領到總統蔡英文親手發放的紅包好開心，直說是新年好兆頭。（記者李雅雯攝）

  • 蔡英文總統初三發放福袋行程

    蔡英文總統初三發放福袋行程

  • 農曆大年初二，總統蔡英文一早就到台北市北投關渡宮祈福、上香並發放福袋，民眾排隊爭相索取。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    農曆大年初二，總統蔡英文一早就到台北市北投關渡宮祈福、上香並發放福袋，民眾排隊爭相索取。（台北市攝影記者聯誼會提供）

  • 總統蔡英文（中）大年初二前往台北關渡宮，發放福袋並上香祈福，台北市長柯文哲（左三）、立委姚文智（左）等陪同。（記者簡榮豐攝）

    總統蔡英文（中）大年初二前往台北關渡宮，發放福袋並上香祈福，台北市長柯文哲（左三）、立委姚文智（左）等陪同。（記者簡榮豐攝）

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