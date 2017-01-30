小英北台發紅包 民眾最想喊加油
排隊4小時 領到真開心
〔記者何世昌、李雅雯、洪美秀、蔡政珉／綜合報導〕昨天是春節大年初二，總統蔡英文參香祈福及發放一元紅包福袋行程轉到北台灣，走訪雙北竹苗等多處宮廟，所到之處都出現排隊領取總統紅包的人龍。小英滿臉笑容向民眾祝賀「新年快樂」，有民眾排了四個小時領到紅包後開心表示，最想向小英說的是「總統加油！」
蔡英文首個行程前往北市關渡宮，平常穿著輕便的柯文哲特別穿上黑色西裝外套現身。蔡英文在柯文哲及民進黨立委吳思瑤、姚文智等人陪同參拜後，在廟埕前發放兩千個紅包，吸引民眾大排長龍索取。
蔡英文隨後轉往新北市板橋區慈惠宮及接雲寺參拜，並在接雲寺發放紅包，現場等待領取紅包的隊伍從上午七點許就開始綿延，由西門街排到府中路，幾乎看不到隊伍尾巴，排隊民眾笑得開心，直說大過年「拿紅包，討吉利，好運旺旺來」。
民眾唐鳳寶特別從三重區趕到板橋區，七點就先到接雲寺領發財金，接著繼續加入隊伍等領總統紅包，前後站了四個多小時，拿到紅包很開心，這是新年好兆頭。唐鳳寶也笑說，蔡英文本人很漂亮，本想多說幾句加油話，可惜隊伍移動太快，最想和小英說的是「總統好，加油喔！」
昨天下午，蔡英文先後到新竹縣新埔鎮義民廟、新竹市香山天后宮，由新竹縣長邱鏡淳和新竹市長林智堅、立委柯建銘等人陪同，參拜並發放紅包。
小英在義民廟以客家女兒身分上香祈福，受到鄉親熱情歡迎，「總統好」不絕於耳，上香後，總統蔡英文隨即發放一元紅包，排隊人龍擠滿廣場。
竹市國民黨籍議員 陪到底
蔡英文隨後轉往香山天后宮，同樣帶來爆滿人潮，鄉親排隊人龍一圈又一圈。國民黨籍新竹市議員、天后宮主委鄭成光說，這是香山天后宮三百五十七年首度有總統來到廟裡發紅包，讓天后宮增添許多光采，雖是國民黨籍的市議員，得知蔡總統要來，他還是陪到底。
蔡英文昨天下午也到苗栗縣頭份市義民廟，由苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎及竹南鎮長康世明等人陪同參拜，並發放一元紅包。義民廟湧入上千民眾，分享新春喜悅，排頭香的陳姓婦人表示，自己是蔡英文忠實支持者，希望在蔡英文帶領下，台灣可以開創新局、展現新氣象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 年金改革法案 三月送立院
- 沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命
- 年金改革國是會議分組討論》退休給付爭論 出現世代差距
- 星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
- 社論》一顆蘋果如何救美、中、台？
- 仰光機場槍擊案 全民盟法律顧問身亡
- 台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
- 詹姆士搶過年財 30萬紅包入袋
- 新年討雞利 立委春聯露一手
- 氣候暖化 魚汞含量恐暴增
- 掃到川普禁令 伊朗導演去不了奧斯卡
- 美與10逆差國 恐重談雙邊貿易協定
- 黑色幽默 高智力愈能享受
- 今變天 北部氣溫驟降10度
- 2016最震撼 全球十大新聞照片
- 參與國際組織 Taiwan嘛也通
- 《中英對照讀新聞》The incredible lunar TEMPLE 不可思議的「月球聖殿」
- 珍惜相聚時光 炎亞綸過年團聚親友
- 另類相忍為國…放棄大聯盟的男人
- 【作家的過年關鍵字】4之4：守歲
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 雞蛋糕爸爸 病磨不退
- 開春求桃花 雙管齊下 鬼鬼拜月老 double check超搞笑
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 玖壹壹尬畫功 跑車國罵都來了
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 役男足球夢 陳信安助攻
- 彭佳嶼氣象員落海 空軍救援
- 主管支援休假 台鐵：全線營運順利正常
- 白石麻衣寫真首刷10萬本 川村真洋偷愛陪酒男
- 警告跨國公司避稅 德點名星巴克
- 議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選
- 下載台灣燈會APP 賞燈還能抽轎車
- 2017漫威英雄大回歸/索爾結盟浩克
- 高雄燈會今登場 「大港花火」映港都
- 中國狂買全球酒店、房地產 去年砸330億美元
- 李鑼手關節萎縮 筷子Hold不住
- 《東京觀察》邀熱比婭訪台 過程應更細膩
- 朴寶劍爆紅更感恩 太喜歡宋仲基拒演情敵
- 漫威電影2017上映日
- 《太陽的後裔模擬考》解答
- 重金為母買房賺翻 李翊君回娘家不塞車
- 柯神9發三分彈 勇士搶先40勝
標題：小英北台發紅包 民眾最想喊加油
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email