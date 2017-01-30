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內閣將改組 勞動部、國發會換人

2017-01-30

一例一休引發民怨 政策規劃弱化

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨政府去年五二○上任後八個多月來，各方對政府施政不滿，要求內閣改組的聲音不斷，據透露，府院已著手構思內閣局部改組的人事布局以回應民意。其中因推動勞基法「一例一休」修法，新制上路後引發民怨頗深的勞動部、以及政策規劃能力全面弱化的國發會，成為檢討的焦點，這使得勞動部部長郭芳煜與國發會主委陳添枝兩人異動的可能性頗高。

2月立院開議前啟動新布局

行政院長林全持續落實蔡總統的政見堅定推動各項改革，雖然獨派人士不乏屬意高雄市長陳菊或台南市長賴清德出任新閣揆，以取代林全，但蔡總統現階段仍力挺林全，閣揆不會換人，但為回應民意，林內閣可望在農曆春節過後到立法院二月十七日開議前，完成局部改組。

而外傳行政院副院長林錫耀將接任總統府秘書長的傳聞並不確實，林錫耀在這波內閣改組中將留任，不會異動。

據了解，目前列入檢討的部會包括勞動部、國發會、衛福部、農委會等，對於可能異動的官員，府院決策高層已在思考接替人選，其中，府院高層認為勞動部並未做好「一例一休」的溝通，導致勞方與資方都不買帳，各界批評聲浪不斷，異動的可能性頗高。

林奏延未積極辯護長照 恐去職

而衛福部長林奏延、農委會主委曹啟鴻因年事已高，是否由中生代接棒，也受外界關注，另方面，也傳出府院對林奏延未能積極為長照政策的論述辯護有意見。

知情官員透露，構思中的內閣改組，主因是過去一段時間以來，各方要求內閣調整的聲浪不小，相關意見甚至從來沒有斷過，相關核心官員也正在思考改組的適當時機以及適當接替人選，至於改組幅度是二至三人，還是四到五人，官員坦言，須視是否找到適切人選而定。

另外，因為評估內閣人事還需要一段時間，高層傾向不在本週四公家機關恢復上班後就立即宣布，週四由林全主持的行政院院會並將通過四年國家發展計畫等重要議案。

至於被本土社團等獨派幹部及大老點名更換的外交部長李大維，質疑其藍營出身的背景，無法體現本土意識及主張，但府院高層仍將繼續倚重其外交專業，並未在這波異動名單中。

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  • 府院高層在新春期間著手構思內閣局部改組，據指出，勞動部長郭芳煜異動的可能性頗高。（資料照）

    府院高層在新春期間著手構思內閣局部改組，據指出，勞動部長郭芳煜異動的可能性頗高。（資料照）

  • 府院高層在新春期間著手構思內閣局部改組，據指出，國發會主委陳添枝異動的可能性頗高。（資料照）

    府院高層在新春期間著手構思內閣局部改組，據指出，國發會主委陳添枝異動的可能性頗高。（資料照）

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