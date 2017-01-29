初二回娘家 國道南下最塞
2017-01-29
高公局預估 清晨6、7點開始塞
〔記者林惠琴／台北報導〕今日初二回娘家，高公局預估，部分路段從一早六、七點就會開始壅塞，南下車流量將創下春節連假期間的高峰，北上國道五號的「宜蘭至坪林」則不排除會塞到今夜十一點，民眾上路前務必先查詢路況。
國五宜蘭至坪林 恐塞到深夜
高公局交通管理組科長張崇智表示，今日的車潮以南下為主，預期會壅塞路段，包括：「國道一號」湖口至新竹系統、彰化至埔鹽系統；「國道三號」鶯歌系統至關西、快官至南投，「國道五號」南港系統至坪林等路段。
北部清晨六、七點就會湧現車潮，中部稍微晚一點，約八、九點開始車流量增加，塞車現象可能持續至下午。
下午3點後 北上國道恐塞車
除了南下車潮，張崇智指出，部分北上路段，下午三、四點後可能陸續壅塞，諸如：「國道一號」的新竹系統至湖口、台中至台中系統、西螺至員林；「國道三號」的竹山至快官、清水至大甲、關西至鶯歌系統；「國道五號」的宜蘭至坪林。其中「宜蘭至坪林」不排除會「塞到今夜十一點」。
夜間11點至6點 全線不收費
今日要注意的主要交通疏導措施，包括：夜間十一點至六點，國道全線暫停收費；廿四小時封閉國道一號平鎮系統的南下入口。
國五7處入口 高乘載管制
入口高乘載（三人以上）管制方面：上午七點至十二點，國道五號南下南港系統、石碇、坪林的入口匝道；下午三點至夜間八點，國道五號北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城的入口匝道。
行前做好車輛保養與檢查
預估今天總延車公里達到一四○百萬車公里，張崇智建議，用路人可收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站與APP查詢最新國道路況，利用替代道路避開塞車，若是短程旅途應避免上國道。此外，行前做好車輛保養與檢查，避免車輛故障，確保行車安全。
「延車公里」係指一段期間內，所有車輛於道路路網行駛里程之總計，可使路況交通指標更貼近真實的道路使用狀況，比過去採用收費站之過站交通量更精準。
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