強運阿嬤／600元中汽車 送兒當賀禮
2017-01-29
〔記者葛祐豪／高雄報導〕大年初一抽福袋，高雄市今年唯一送汽車的漢神巨蛋，昨天中午抽出市價六十．九萬元汽車得主，由六十六歲阿嬤謝柳樓幸運抽中！她表示，兒子過完年後將訂婚，正準備買一輛車送他，這剛好是「天上掉下來的禮物」。
今年漢神巨蛋福袋十分超值，卡友扣點數十點再加價一百元，就可購買金雞福氣袋，內含一百元禮券及汽車抽獎券，總共吸引三千多人購買，還有人清晨四點就來排隊。
買福袋的顧客八、九成是年輕人，特獎Hyundai Verna1.6汽車由六十六歲謝柳樓抽中，阿嬤的強運也羨煞現場的年輕人。
家住高雄金獅湖的謝柳樓，由老公陪同來買福袋，一口氣買了六百元，其中一張幸運中汽車，讓她笑開懷。謝柳樓目前在家含飴弄孫，她說，這是第三年來買福袋，由於小兒子在農曆年後將訂婚，兩老正準備替他買一輛車，如今抽中汽車，當然就送給兒子當訂婚賀禮。
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