鴻運夫妻／拚完大夜班 馬上抽中車
2017-01-29
〔記者張菁雅／台中報導〕任職矽品公司彰化廠的楊志峯、陳意滿夫妻，大年初一上完大夜班就直奔新光三越，幸運抽到價值六十二．九萬元的汽車，開心地又跳又叫，「總算可以換車了！」他倆目前開的是十一年的老車。
新光三越台中店今年發售五百個福袋，採預購制，只賣給會員。預購福袋的會員昨天上午十時卅分起憑預購券排隊抽福袋，先到先抽，八時起陸續有人到場，先抽出十名具抽汽車資格者，再進行第二輪抽獎，最後由陳意滿抽到大獎。
七十二年次的陳意滿和丈夫楊志峯都是矽品公司彰化廠員工，昨天上午七時上完大夜班，立即開車到新光三越附近的太子爺廟拜財神，再前往新光三越排隊，夫妻倆連續四年都來買福袋，之前從未中大獎，今年拜完財神，馬上抽到汽車，開心地又叫又跳。楊志峯說，「現在開的這輛車已開了十一年，本來打算今年換車，沒想到大年初一就抽中汽車，可以提早換車了。」
沒抽到汽車的人也別氣餒，新光三越加碼推出第二波好康，初一至初五全國新光三越每天送出一輛百萬名車Mini One，貴賓卡友憑店內當日不限金額發票加扣會員點數，就能參加抽獎。
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