尿尿山豬清結石 淨手「豬濕順利」
2017-01-29
〔記者陳鳳麗／南投報導〕豬濕順利！南投縣信義鄉農會梅子夢工廠人氣景觀「尿尿山豬」，八年前考慮女性觀感，將「那話兒」從「大鵰」變「小鳥」，時間一久尿道結石，日前清理結石後，出水恢復順暢，山豬昨天上工尿尿，農會擺放「豬濕順利」告示牌，請遊客取水沾濕手祈求順利。
大鵰改成小鳥 溪水雜質易沉積
梅子夢工廠園區的「尿尿山豬」高三公尺，有比利時「尿尿小童」的概念，模樣可愛。但八年前裝設完成時，山豬可不是「小童」而是「男子漢」，且有大衛裸體的概念，「那話兒」長達廿六公分，因女性遊客看得臉紅心跳，農會請廠商改小至八公分，變成可愛版的「尿尿山豬」。
「大鵰變小鳥」的山豬因梅子夢工廠取用陳有蘭溪水，溪水雜質多，經過七、八年漸漸沉積，演變成「尿道結石」，上月終於罷工。農會本月請專人幫忙清理結石，清理後試水，山豬尿尿變得順暢，工廠員工笑稱「若維持大鵰可能會晚幾年才尿道結石」。
昨日是新春第一天，信義鄉農會也選在這一天讓山豬上山，梅子夢工廠在「尿尿山豬」旁擺放「豬濕順利」告示牌，如同春聯一樣，祈祝「諸事順利」，但也要維持過去一貫的KUSO風格，教大家取尿尿山豬的尿淨手，讓膽小的變勇敢、害羞的變有魅力，遊客看到都覺得有趣，均照「指示」取水濕手。
梅子夢工廠廠長張勝正表示，「尿尿山豬」是布農族傳說「山豬迷路」的進階版，遇水則發，祝福遊客吉祥順利又發財。
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