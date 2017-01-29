工會「依法休假」 台鐵寄發曠職單／政院介入協調 傾向不懲處
〔記者林惠琴、羅添斌、鄭淑婷、游太郎／綜合報導〕台鐵產業工會發起春節依法休假行動，爭取勞動權益，台鐵針對缺勤員工已寄發「曠職單」；台鐵產業工會昨發表聲明痛批台鐵違法威脅，將誓死捍衛，並聲稱除夕至初三共一千四百名員工休假，但遭台鐵反駁，強調除夕與初一合計僅四百餘人，且部分車站無人售票並未影響營運。
工會控台鐵違法 將提告
台鐵產業工會提出五點聲明，強調台鐵過去不曾針對任何國定假日拒絕加班出勤的勞工以曠職論處，此次卻史無前例採取「曠職通知單」處理，就是差別待遇，違法妨礙、打壓工會活動，此威嚇構成違法不當勞動行為，已於本月二十六日向勞動部提出裁決申請。
其餘四點包含︰沒有親自到任何台鐵指定處所領取曠職通知單的義務，若台鐵未送至員工可親自領取的處所，就是違法送達；春節是國定假日，即使是公務員也沒有法定出勤義務，依法不用請假，不能認定曠職；將委任律師出具專業法律意見陳述書，並針對台鐵違法行為展開強迫勞動刑事告訴與告發、勞動檢查申訴與檢舉、不當勞動行為裁決；最後將誓死捍衛每一位會員拒絕加班、依法休假的權利。
台鐵：兩天合計400多人沒上班
台鐵副總工程司柳燦煌表示，這次員工自行休假，沒有非法或違法罷工問題，就像一般公司一樣，沒來上班就記曠職。工會稱除夕至初三有約一千四百人依法休假，柳燦煌直言「不可能」，強調台鐵運務人員約四千五百至四千七百人不等，若有千餘人缺勤，「那豈不是就癱瘓了？」台鐵運務處長張錦松指出，除夕、初一缺勤人數每日兩百餘名，兩天合計約四百餘名。
行政院政務委員林萬億昨表示，政院會介入瞭解情況，畢竟是一年一度的春節，期待用協商來處理，不要動用到懲處；交通部政務次長王國材表示，台鐵產業工會惡意休假，造成民眾返鄉的不安與不便，支持台鐵依規定處分。
內壢、光復、台北站短暫空窗
昨日台鐵也因人力不足，出現桃園內壢站、花蓮光復站和台北車站無人售票或民眾出站無人收票情況。柳燦煌說，主要都是小站，而台北車站只是短暫交接空窗期，人力已補上，強調有自動售票機或電子票證可使用，影響有限，也無乘客反映不滿。
內壢車站因人力不足，昨在人工售票口貼出「暫停售票」告示，要旅客改以自動售票機買票，引來旅客議論，直到下午四點左右才恢復人工售票運作。站長透過轉述，不便對外發言；站務人員則說情況還好，沒有人因為這樣買不到票。
花蓮運務段副段長吳金添指出，昨上午八時原為站務人員交接時間，但楊姓站務佐理並未到場接班，導致售票服務延誤約一小時，將深入調查，並對旅客表示歉意！
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標題：工會「依法休假」 台鐵寄發曠職單／政院介入協調 傾向不懲處
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