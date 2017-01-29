碰！梅健華搓牌過新年

2017-01-29

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）今年在台灣過農曆春節，他昨天還在AIT的臉書上PO出打麻將照片，發文表示，「碰！我們搓牌慶祝，希望大家也歡喜過新年」；梅健華並祝台灣的朋友金雞年大吉大利，恭喜發財。

梅健華PO出的照片中，可以看到他與家人正在聚精會神地打麻將，旁邊也擺出各式零嘴；梅健華PO出的另外兩張照片，則是秀出了他們的新年菜色，以水餃為主食，也有沙拉、火腿片、雞塊、麵食等，只是未見梅健華日前PO出自創的「螞蟻上樹」。