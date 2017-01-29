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進內閣？ 陳菊：我守護南台灣

2017-01-29

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭的女兒回故鄉，高雄市長陳菊昨天上午到宜蘭縣三星鄉發紅包，親自向鄉親拜年，對於自己是否有機會進到內閣幫忙改革，陳菊說，她在高雄守護南台灣，把市長政績做好，這也是對中央執政最重要的基礎，不一定要去台北，不要忘記她是從中央回地方的。

至於宜蘭縣長林聰賢入閣呼聲不斷，陳菊說，她迄今不知內閣有改組計畫，尊重總統及行政院長林全的職權，林聰賢非常優秀，她也在媒體上看到林聰賢一直都是入閣熱門人選，非常期待也高度祝福，宜蘭如果可以出現為台灣服務的人才，樂觀其成。

陳菊說，家族三代都是在三星鎮安宮祭拜，因此年初一特地來拜拜、跟鄉親長輩拜年，雖然離鄉超過四十年，過程經歷許多困難，也沒有機會回故鄉服務，但是她一直堅守宜蘭價值，一定讓宜蘭有面子。

人氣超旺的花媽，昨天一早就吸引許多民眾排隊等著合照、領紅包，還有民眾高喊「選總統、選總統」。陳菊則回應，她很喜歡做總統的助選員，也非常高興看到台灣歷史上可以出現優秀的女總統，現在是台灣最關鍵的時刻，一定要支持總統改革成功。

「祈求蔡英文總統改革成功。」陳菊說，祈求神明保佑，讓蔡英文總統為了台灣的改革過程阻礙變少，得到鄉親的支持，讓改革成功，提升台灣經濟發展、讓人民幸福快樂、風調雨順。

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  • 高雄市長陳菊（左一）昨天上午到宜蘭縣三星鄉發紅包，親自向鄉親拜年。（記者簡惠茹攝）

    高雄市長陳菊（左一）昨天上午到宜蘭縣三星鄉發紅包，親自向鄉親拜年。（記者簡惠茹攝）

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