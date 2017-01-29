紅毛衣 牛仔褲 林全雙北發紅包
2017-01-29
〔記者曾韋禎、鍾泓良、葉冠妤／綜合報導〕行政院長林全昨天身著紅色毛衣、牛仔褲，分別到台北市大龍峒保安宮及新莊慈祐宮等廟宇參拜，並發放福袋，吸引長長人龍排隊領紅包沾喜氣。
林全昨天下午先到北市保安宮參拜及發福袋，民進黨立委姚文智、時代力量立委林昶佐及行政院發言人徐國勇、台北市副市長陳景峻也都到場。林全參拜後發過年福袋，吸引民眾排隊索取。
林全說，之所以選擇保安宮做為今年參拜的第一個行程，因為保安宮是台北市內重要且受到許多信眾信奉的宮廟，保安大帝民間稱作醫神，希望參拜能保佑民眾健康，也希望為國家、全民祈福，保佑社會百姓平安，讓社會祥和。
林全隨後轉往新莊慈祐宮，民進黨立委羅致政、吳秉叡等人到場陪同參拜。林全致詞時表示，慈祐宮建宮三三一年，歷史悠久，媽祖同時也是民眾信仰依託，才特別在大年初一來此祈求百姓平安。行政院準備的五百份小福袋，在半小時內就發送完畢。
慈祐宮主委陳圓光表示，慈祐宮建廟三三一週年，林全是台灣首位來參香祈福的行政院長，「新莊媽」可說是北台灣最久的媽祖廟，非常靈驗，相信「新莊媽」會保佑行政院推動政策順利，台灣人民生活水平一天比一天好。
有趣的是，由於地方盛傳吳秉叡、羅致政皆有意角逐下屆新北市長，吳、羅兩方人馬昨高舉手牌，頗有「拚場」意味，而吳秉叡、羅致政不論在參香、發送福袋或照相時，也都卡位緊黏林全，並向民眾一一致意。
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