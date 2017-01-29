新年新希望 陳建仁：完成年改
2017-01-29
〔記者曾韋禎、鍾泓良／台北報導〕年金改革修法，年後就要啟動。副總統陳建仁、政務委員林萬億昨均表示，完成年金改革是新年的最大盼望。
陳建仁昨一如往常地前去台北市新生南路的聖家堂參加新春彌撒，不過今年多了副總統這個身分，也準備數百個福袋發放給民眾；「大仁哥」並且熱情與民眾合影、寒暄。他在致詞時向在場民眾拜年，祈禱國泰民安、社會安定、家庭美滿，也祝福同胞們新年新希望充滿無限的美好。
對於日前手繪的懸崖勒馬圖，陳建仁指出，台灣的年金確實到了懸崖邊緣，若要讓年金能夠永續，就必須懸崖勒馬，建立新的制度，讓世世代代領得到，長長久久領到老。這是他在這一年最大的盼望。
他謙稱，這張圖是在分區會議時隨手畫的，自己不是畫家，畫得不好還請大家原諒。
陳建仁表示，基金的餘額不斷減少，到了二○三二年政府就要付出一．二兆元，相當是中央政府總預算的半數，所以要採取少領、多繳的改革方向，讓大家能長長久久、永永續續地領取年金。
他期勉，二○一七年可能充滿了不確定性，希望大家能一起（一七）關心別人、一起努力、一起讓台灣更美好。
林萬億昨在台北保安宮受訪時指出，開春後的第一週，就會請銓敘部、教育部、勞動部、人事行政總處等相關單位準備著手修法；國防部經過草案協調後，也要儘快進入修法細節。
他說，年改仍有許多要克服的地方，正努力準備中，可以溝通的盡量協調，並與立法院一起合作；能讓年金改革順利開花結果是新年最大的希望。
就在林萬億受訪的同時，還有民眾在旁打氣強調，年金一定要改革，十八％優存利息非砍不可。
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