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爭領小英總統紅包 南台爆排隊潮

2017-01-29

紅色喜氣衣 連跑屏嘉南高市

〔記者蔡宗憲、王善嬿、王俊忠、葛祐豪／綜合報導〕蔡英文總統就任後的第一個大年初一，參香祈福及發放一元紅包福袋的行程滿檔，小英從故鄉屏東起跑，再到嘉義縣、台南市、高雄市等多處廟宇，所到之處都吸引大批民眾排隊守候，等著領總統紅包，除了在台南出現插隊、有人要陳情等小狀況，其餘各地發放過程都很順利。

小英昨天回到故鄉屏東發春節福袋，上午十一時卅分，她以一身紅色喜氣衣著現身車城福安宮，宮前廣場則是一早就擠滿近萬「賞英」人潮，小英在屏東縣長潘孟安及立委莊瑞雄、鍾佳濱等人陪同下祈福祭拜、合照，民眾高呼總統好，小英則不斷揮手微笑致意。

返老家楓港 與孩童、耆老寒暄

中午十二時左右，小英首度以總統身分返回故鄉楓港，數千鄉親擠滿枋山老人活動中心周邊，興奮大喊「總統好，歡迎回家！」雖然規定總統不得握手，心情大好的小英總統仍對家鄉孩童、耆老們微笑問好寒暄，充分滿足故鄉民眾的期待。九十九歲人瑞黃全生等耆老被安排優先領取總統紅包，不少長者拄著枴杖、坐輪椅也要來領紅包，開心直說「就是想沾總統首次返鄉的喜氣！」

阿伯排30分鐘 拿到紅包「很歡喜」

結束老家行程後，蔡英文昨下午二時許抵達嘉義縣朴子配天宮，由縣長張花冠等人陪同參拜後，到廟前廣場發放紅包，現場早已擠滿守候的民眾，還有人坐輪椅來排隊，小英也親切地彎腰跟幼童、行動不便民眾握手，與民眾互道「新年快樂」。一名年約七十歲的阿伯說，等了近卅分鐘，能拿到蔡總統紅包覺得「很歡喜」。

下午近四時，小英抵達台南安平開台天后宮參拜媽祖，並發紅包給來到現場的民眾、恭喜過新年，但半小時的發紅包過程插曲、狀況不斷，有兩名男子先後表達欲陳情，一名女子插隊、領兩次紅包及另名女子突然舉手高呼，都隨即被國安人員架離排除，氣氛一度緊張，總統面前也加派隨扈警戒。

到場等待領總統紅包的「英粉」排隊人龍超過一公里、人潮擠爆天后宮廟埕，顯示小英在台南的人氣不減，蔡英文面帶微笑揮手致意。

昨天除了市長賴清德，有意參選台南市長的黨內人士也都陪同蔡英文發紅包、爭取曝光機會。

傍晚時分，蔡英文接連走訪高雄市岡山壽天宮、右昌元帥廟，發送紅包給民眾，兩家廟宇各有一、二千人排隊等著領紅包。

今年七十歲的陳又誠昨天清晨五時就從大社的家中出發，趕來右昌元帥廟，發現還沒有人排隊，又回家睡回籠覺，中午再度來到廟前排隊，排了第一名。

民眾支持改革 盼「堅持下去」

陳又誠說，他支持蔡總統的改革，改革對台灣相當重要，但現在改革才剛開始，難免有不同聲音，希望蔡總統能堅持下去。

蔡英文在高雄市長陳菊陪同下，逐一發紅包給民眾，由於排隊人龍太長，花了三、四十分鐘才發完；收到總統紅包的民眾都很高興，認為新春有個好彩頭。

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  • 總統蔡英文二十八日回屏東楓港發紅包，民眾排隊等候，領到後開心地秀紅包。（中央社）

    總統蔡英文二十八日回屏東楓港發紅包，民眾排隊等候，領到後開心地秀紅包。（中央社）

  • 總統蔡英文昨到屏東車城鄉發總統紅包，吸引來自全台各地民眾到福安宮領紅包，福安宮廣場擠滿民眾。 （中央社）

    總統蔡英文昨到屏東車城鄉發總統紅包，吸引來自全台各地民眾到福安宮領紅包，福安宮廣場擠滿民眾。 （中央社）

  • 蔡總統1/29行程

    蔡總統1/29行程

  • 總統蔡英文（中）返鄉發放紅包。（記者蔡宗憲攝）

    總統蔡英文（中）返鄉發放紅包。（記者蔡宗憲攝）

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