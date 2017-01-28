許育修揚威澳網 青少男雙稱王
〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽青少男雙打決賽，台灣新秀許育修／中國趙靈熙無愧為第四種子，歷經「超級搶十」大逆轉，六比七（八比十）、六比四、十比五氣走了紐西蘭雷諾斯／葡萄牙瓦勒，今年四月將滿十八歲的許育修笑納生涯首座大滿貫金盃，這也是我國自二○○九年謝政鵬在美網青少男雙稱王後，相隔八年再獲大滿貫青少年組冠軍。
台灣暌違八年大滿貫冠軍
「第一次參加四大賽，真的很興奮。能拿下澳網冠軍，除了謝謝搭檔，更要感謝辛苦的母親支持我走網球這條路，還有教練張孝雍扎實的特訓，才能在困苦環境下拚出成績！」賽後許育修表示，拉鋸丟掉第一盤，當下的心情多少有受到一些影響，還好確實執行教練賽前交代的戰術，加上適時臨場應變調整，總算後來居上，「我們保持專注，堅持把每一球、每一分處理好，沒想到成功了！」
小五才啟蒙 靠苦練出頭天
其實許育修的網球之路啟蒙稍晚，就讀彰化花壇國小五年級時，才開始接受正規訓練，還曾因球技跟不上隊友，而遭同儕嘲笑而自卑，但內向好強如他，靠著苦練彌補不足，逐漸展現過人競爭力。目前許育修青少男世界排名躋身前十，也是二○○八年楊宗樺後最佳，預計澳網後轉戰更高難度職業戰場，因此這座男雙冠軍，算是他告別青少年的最佳「畢業禮」。
南半球的墨爾本公園網球場，堪稱寶島小將福地，迄今已四度稱霸大滿貫青少男雙。許育修繼二○○五年「小寶」易楚寰、二○○八年「小胖」楊宗樺／「Ａ鵬」謝政鵬、 二○○九年「Ａ鵬」之後，榮膺第四位澳網青少男雙封王台將，也締造我國新生代近八年來最佳戰績。
左右開弓的許育修／趙靈熙，昨日決賽與先前才爆冷淘汰頭號種子的紐葡勁敵互破僵持，雙方人馬一路拉鋸至搶七，許／趙錯失盤末點讓出首盤。還好次盤許／趙重整旗鼓展開反撲，率先突破壓制，硬是扳回一城；關鍵搶十許／趙沒有鬆手，又一路搶攻領先，總計激戰一小時廿八分鐘，有驚無險聯手贏得冠軍。
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標題：許育修揚威澳網 青少男雙稱王
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