墨國拒付築牆費 川普嗆課20%關稅

2017-01-28

墨西哥披索 應聲走跌

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國與墨西哥就邊界築牆費用該由誰支付所引發的外交齟齬廿六日進一步惡化，墨西哥總統潘尼亞．尼托宣布取消原定與美國總統川普會面的訪美行，川普政府則考慮對來自墨西哥的商品課徵高達廿％的關稅。此一恐導致美墨關係更為緊張的消息一出，不僅導致墨西哥披索走跌，亦恐殃及在墨西哥設廠、商品銷往美國的第三國企業。

墨國總統氣到取消訪美

川普原訂卅一日與來訪的潘尼亞．尼托在白宮會面，但在墨西哥拒絕為興建以阻擋非法移民為目的的邊界高牆付費、川普在「推特」發文嗆潘尼亞．尼托別來美國後，潘尼亞．尼托也隨即推文宣布取消訪美行，並知會白宮將缺席這場高峰會。數小時後，川普在賓州的一場與共和黨國會議員的聚會上表示，潘尼亞．尼托取消訪美獲得美墨雙方同意，還說若墨西哥無法抱持尊重公平對待美國，兩人會面也不會有任何結果。川普廿七日又繼續推文嗆墨西哥，直言墨西哥佔美國便宜，「必須『現在』就改變」！

白宮發言人史派瑟則稱，美墨溝通管道依然暢通，華府希望日後能再安排會面。但他也同時發表導致墨西哥披索大跌的談話，指稱墨西哥若不願支付邊界築牆費用，美國就對墨西哥輸美商品課徵廿％關稅。白宮幕僚長蒲博思稍後解釋，對墨國商品課徵廿％關稅的計畫還在初步階段，並稱此舉確實是向墨西哥索討築牆費用的一種方式，但此外還有其他許多選項。

墨稱美消費者會先受害

墨西哥外交部長維迪賈瑞（Luis Videgaray）稍後除重申不會支付邊界築牆費，更進一步點出川普企圖靠調高關稅來懲罰墨西哥有其盲點，因為最終苦主其實是美國消費者。維迪賈瑞說，當從鱷梨、電器到平面電視等墨國輸美商品被課徵重稅，這些商品的售價就會變貴。若美國真的對墨國商品課徵重稅，直接支付稅金的並非墨國政府，而是商品製造業者；商品出口美國的關稅攀升，這些商品在美國市場上的售價勢必提高。

美墨互嗆聲 貿易戰升溫

分析家指出，這場僵局引發美墨兩國數十年來最嚴重的外交爭端，川普惹惱墨西哥將可能導致後者以貿易戰及減少在遏阻非法移民上的合作予以報復。