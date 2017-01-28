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遭查扣裝甲車 離港返星

2017-01-28

〔記者邱燕玲／綜合報導〕新加坡國防部長黃永宏昨表示，去年十一月在台灣完成軍事演習後，返國途中遭香港查扣的數輛裝甲車，已經離開香港港口，運返新加坡。

路透報導，香港政府廿四日表示，將歸還新加坡九輛裝甲車，緩和了中國大陸與新加坡之間的緊張情勢。黃永宏昨在臉書貼文說：「我們的裝甲車今天清晨四時十五分離開香港，下一站，家。」

根據香港有線電視播放的影片，數輛卡車載著裝甲車駛離扣押處，一旁有武裝警察戒備。詢及裝甲車是否已經放行並且運出，香港海關表示：「屯門區海關倉庫的相關海運公司清晨已領回遭扣的裝甲車。」

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  • 遭香港查扣的數輛裝甲車，已經離開香港港口，運返新加坡。（資料照）

    遭香港查扣的數輛裝甲車，已經離開香港港口，運返新加坡。（資料照）

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