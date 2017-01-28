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改變家父長制 蔡總統不發表除夕談話

2017-01-28

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統上任後取消元旦文告，也不再有除夕談話了。總統府發言人黃重諺昨表示，以往的總統談話略有傳統家父長制的意涵，現已改辦能有實際互動的媒體茶敘。

總統除夕談話自蔣經國開始，歷李登輝、陳水扁、馬英九共四任總統，接連進行卅餘年；直到去年才因小年夜遭遇南台震災，維冠大樓還在黃金救援期間，予以取消。

蔡英文總統上任以來，不再發表元旦文告、除夕談話。昨日也沒安排任何公開行程，僅在官邸與家人及獨派大老史明等人共同圍爐吃年夜飯。

臉書吉祥意象動畫 賀新年

黃重諺表示，總統在重大節慶發表單方面的談話，是傳統家父長制的的一種呈現方式；故改以舉辦媒體茶敘，讓記者代表人民向總統提問，更增互動。

蔡英文昨也在臉書發表一段動畫，以稻穗、雞蛋、魚、鳳梨、橘子、公雞、春、福等吉祥意象，祝福大家新年有新希望。

今回屏東老家發紅包

蔡英文今早就會前往老家屏東，陸續在車城福安宮、楓港活動中心發放一元紅包袋，隨後趕往嘉義縣朴子配天宮、台南安平開台天后宮、高雄岡山壽天宮、楠梓元帥廟，向南部民眾拜年。

據了解，短短幾分鐘的總統除夕談話，也是所費不貲。馬英九總統任內的談話影片錄製，多對外招標，且均由特定業者獨家投標、得標；決標價從二○一○年的十二．五萬元，到二○一二、一三年的廿九．八萬、廿三．八萬元，二○一四年更暴增至五十七萬元。

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  • 蔡英文總統在臉書發表一段動畫，以稻穗、雞蛋、魚、鳳梨、橘子、公雞、春、福等吉祥意象，祝福大家新年有新希望。（取自臉書）

    蔡英文總統在臉書發表一段動畫，以稻穗、雞蛋、魚、鳳梨、橘子、公雞、春、福等吉祥意象，祝福大家新年有新希望。（取自臉書）

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