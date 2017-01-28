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湧蓮寺國運籤：跳脫困境翻轉新局

2017-01-28

〔記者賴筱桐、蔡亞樺／綜合報導〕開春卜前途！新北市蘆洲區湧蓮寺於農曆春節初一子時，抽出俗稱「公籤」的國運籤，其中士、工抽到同一支上上籤，農和商分別是上平和中吉籤。湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福說明，新的一年國運昌隆，有機會跳脫困境，翻轉新局。

湧蓮寺昨天晚間陸續湧入大批民眾上香祈福，廟口張燈結綵，高掛大紅燈籠，喜氣洋洋，更有民眾慕名而來，參拜萬兩黃金打造的觀世音菩薩尊像。副主任委員陳宏昌晚間十一點十五分率全體工作人員舉行新春大團拜，隨後敞開廟門，信眾蜂擁而上搶頭香，熱鬧滾滾，寺方擲筊後，抽出代表士、農、工、商的國運籤。

湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，整體來看，國運籤呈現大吉運勢，象徵新年有望跳脫去年經濟不景氣的泥淖，翻轉過去的困境，若主政者政策得當，可以帶領國民走出困局，創造新機，他也提醒，若政策未經思考周延，或執政者用人不當，恐導致國家部分停滯，再度陷入空轉。

士和工都是同一支上上籤，籤詩「經商得利稱心懷，福祿榮華倍得財，若問進身謀望事，秀才一舉狀元回」，意指經商得利，稱心如意，財源滾滾而入，象徵各行各業經濟繁榮，景氣好轉，做任何事情都很順遂。

農是上平籤，籤詩「夏日初臨日正長，人皆愁惱熟非當，天公也解諸人意，故遣薰風特送來」，意指天公作美，不要辜負祂的好意，雖然六畜不是大豐收，但只要勤儉努力，一樣能得到好成果。

商是中吉籤，籤詩「時臨否極泰當來，抖擻從君出暗埃，若遇卯寅佳音至，管教立志事和諧」，意指凡事振作奮發，提起精神來，就可以衝破黑暗中的塵埃，遠離陰霾及頹勢，然後否極泰來，鴻運將至。

保安宮：先遇困難 造福轉好

台北市大龍峒保安宮按照傳統，也於除夕子時向保生大帝擲笅，預測雞年國運，求得第十七首籤，「災不厭禳禳自消，禍因作福福宜生，神前旦夕焚香叩，萬事自然保安寧」。保安宮董事長何良正說，這支國運籤屬於「中上籤」，籤文意指，今年國運會先碰到困難，但只要努力、造福，運勢會慢慢轉好。

商業籤的籤文：「日出東方漸吐輝，銀河星斗自然稀，次第流光將裕午，何愁萬里熾炎威。」何良正說，該籤屬中上籤，日出東方代表經濟會愈來愈好。

何良正解釋，經濟運勢會愈來愈好，至於農牧屬於中籤，漁業則是「中下籤」，與世界自然環境的被破壞有關，因此漁業運勢較差。

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  • 新北蘆洲湧蓮寺副主任委員陳宏昌抽出國運籤，士、工都是上上籤，籤詩顯示新的一年國運昌隆。（記者劉信德攝） 

    新北蘆洲湧蓮寺副主任委員陳宏昌抽出國運籤，士、工都是上上籤，籤詩顯示新的一年國運昌隆。（記者劉信德攝） 

  • 除夕夜全國各地寺廟湧入民眾參拜祈福，圖為台北保安宮信眾參拜情況。（記者王藝菘攝）

    除夕夜全國各地寺廟湧入民眾參拜祈福，圖為台北保安宮信眾參拜情況。（記者王藝菘攝）

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