參與世衛 今年更顯艱鉅

2017-01-28

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生組織執行委員會本月二十三日起在日內瓦舉行，會中將決定五月大會的討論主題與議程，依循過往經驗，若我國欲積極參與大會，可能會請友邦於執委會中協助提案。相關政府官員透露，這次我國「有很多堅持」，加上國際大環境轉變，參與世界衛生組織大會面臨的挑戰，較馬政府時期艱鉅。

台灣歷年來申請成為觀察員、參與世界衛生大會主要有兩種方式：透過幹事長發出邀請函；或遊說友邦在五月的總務委員會提案將台灣入會申請列入議程。

我在執委會僅有一席友邦

此外，過去也曾嘗試請友邦在一月的執委會中提出我國衛生議題的相關議案，讓國際社會了解台灣在全球衛生防護上的重要性。不過據了解，由於今年執委會中我國僅有一席友邦，知情人士表示，提案與否有很多整體考量，有時太早提案只會「提早碰到更大的壓力」，但我國今年有否協請友邦協助提案，相關人士不願透露。

雖然目前正在進行的執委會並非決定台灣最終能否收到邀請函、成為觀察員的關鍵，但自馬政府以來，我國便採取保守策略，不主動遞出申請、而是等待世界衛生組織秘書處的邀請。新政府上任後，國際參與空間多處碰壁，是否改變參與WHA策略以因應大環境轉變？主掌國際組織的外交部政務次長吳志中表示，目前做的就是「要確保我們被邀請、繼續擔任觀察員」；衛福部國際合作組主任許明輝也說，「不會因為這個考試很難就不去考」。

陳馮富珍態度 仍具有影響力

相關人員也透露，世界衛生組織秘書長對台灣的態度，向來也是影響我國能否收到邀請函的關鍵因素，今年五月秘書處雖將選出新秘書長，但現任中國籍的秘書長陳馮富珍仍會經手今年會議相關內容，也就是說，台灣能否順利收到邀請與陳馮富珍的態度仍舊息息相關。