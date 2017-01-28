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開春熱呼呼！今中南部上看29度
2017-01-28
〔記者林曉雲／台北報導〕今年農曆春節過年真是熱呀！中央氣象局昨指出，今天初一和明天初二的溫度，白天相當暖和，北部及東半部高溫將回升至廿五、廿六度，中南部甚至上看廿八到廿九度，但清晨與夜晚會有較明顯的輻射冷卻降溫，中部以北低溫仍約十四、十五度，南部及東半部約十六、十七度，氣象中心主任鄭明典指出，日夜溫差大，提醒民眾多留意。
東北季風增強 初三至初六北台灣轉涼
氣象局表示，初三至初六受東北季風增強的影響，北台灣天氣開始轉涼，初三白天高溫與初二相比估下降七度，低溫估約十四、十五度，中南部和花東的氣溫也會略降；初三和初四由於南方有水氣北移，除了迎風面的降雨之外，南部山區也有局部短暫雨。
氣象專家吳德榮昨在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指，初一和初二各地晴朗穩定，天氣一天比一天暖和，各地高溫將升至廿六至廿八度，但因輻射冷卻造成清晨氣溫偏低，日夜溫差將達十度左右，初二和初三的西半部清晨及金馬地區，則特別要注意起霧對交通可能帶來的影響。
吳德榮也根據最新模擬資料顯示指出，年初三將有鋒面通過，結構雖然鬆散，但水氣不斷在迎風面堆積，中午起雲量增多，北部、東半部轉有雨，氣溫明顯下降；菲律賓附近正巧有水氣北移，高、屏及中南部山區零星降雨的機率逐漸提高。
年初四受東北季風及南方雲系的同時影響，全台皆有雨，天氣濕冷，吳德榮估北台灣沿海空曠地區清晨最低溫將降至十三度左右；年初五的冷空氣稍減弱，北台灣仍偏涼。
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