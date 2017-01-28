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趕回家團圓…國道清晨就塞
2017-01-28
〔記者林曉雲、廖雪茹、張聰秋、吳正庭／綜合報導〕春節連假首日除夕，高速公路局表示，與一○四年六天春節假期相比，今年除夕比較塞，但交通大致順暢，但國道有局部路段因發生追撞事故等而壅塞，嚴重影響交通的事故有五起。今天初一有走春潮，總延車公里全天估達一一五百萬車公里，初二回娘家南下出現塞車潮，初三南北雙向車流量恐創新高。
高公局科長徐福聲表示，除夕當天國道一號南下湖口至新竹、南屯至王田、國道三號南下大溪至龍潭等路段發生多起追撞事故，使得車流難以消化，其餘國道大致行車順暢。
現在統計昨天國道全線總延車公里單位改為百萬車公里，徐福聲表示，今天預期以南下出遊車潮為主，上午國一南下湖口—新竹系統、彰化—埔鹽系統與國三南下鶯歌系統—關西、快官—南投，以及下午國五南下南港系統—坪林等路段車流量較大，預估全日總延車公里為一一五百萬車公里，高公局建議用路人收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局一九六八網站及App查詢最新國道路況。
高公局也提醒國道交通疏導措施，今天早上七時至十二時國五南下南港系統、石碇、坪林入口高乘載管制，以及全日廿四小時封閉國一平鎮系統南下入口。
軍機支援 載運金門鄉親返鄉
另外，昨天高鐵全線正常，僅加開一班自由座疏運人潮。在航空疏運部分，民航局表示，除夕金門航線加開一班民航機、一班軍機，旅客均全部疏運返鄉。
在一般道路方面，公路總局轄管大部分的路段昨天車流正常，除台九線蘇花公路蘇澳路段南下車多外，其他路段無壅塞情形。
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