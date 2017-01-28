台鐵員工這樣抗爭…除夕疏運影響不大

2017-01-28

怒貼「累」、「苦」春聯

〔記者林曉雲、張聰秋、陳文嬋／綜合報導〕史上首次！台鐵產業工會約五百人除夕開始，在北中南同步發起「春節依法休假誓師行動」，以書寫應景的春聯和施放鞭炮等充滿年味的方式抗爭。他們情緒激動控訴：「閣揆林全稱大家需要交通工具，但台鐵員工需要勞動權益！」

台北場約百人隨後更前往行政院前放鞭炮，宣稱要趕走壓迫他們的「年獸」，並把「累」和「苦」等春聯貼滿行政院的大門。

台鐵昨天一早也召開記者會反擊，掛保證「班班準點到開」，昨共開出一○二○班次、運輸量六十五萬人次，運量較平常增加十四．三％。台北站站長黃榮華表示，台北站三班制，共應到班一百五十人，約廿人請假，他譴責台鐵產工的想法和作法並未獲得多數台鐵員工的認同，台鐵確保旅客返鄉權益不受損害，也調度二線人員支援；據悉，花蓮段的段長都「跳下來」跑車。

昨一機車頭故障 誤點49分鐘

記者現場觀察台北車站班次多準點，但全國各地仍有兩分鐘到四十九分鐘不等的誤點，其中五○七次的莒光號因機車頭故障誤點最久，抵達高雄站已誤點四十九分鐘，不過台鐵局強調誤點多是因為旅客人數多、上下車稍有延誤，與台鐵產工的休假行動無關。

雖然台鐵高度戒備，但仍有列車出包，三七一次自強號由台中開往台東的列車，中途停靠嘉義站時，突然衝過頭而超過月台，旅客被迫要由車廂直接跳下車。台鐵坦言，因為駕駛操作不當的問題，使得停車位置超出月台約十公尺，但與台鐵產工的依法休假無關。

不滿血汗輪班 抗議員工憂爆肝

台鐵產工理事周鍇表示，台北昨天近兩百人支持抗議，高雄也有超過一百人等，全國近五百人休假抗爭。昨天，約五十名台鐵員工在彰化車站的活動現場，拉布條、表演行動劇。 多位台鐵員工說，身為台鐵員工，讓民眾搭乘火車，平安抵達目的地，是台鐵員工的職責，但如果鐵路員工工作過勞，相對乘客的安全也會受影響。王姓台鐵站務員說，台鐵把員工當超人用，輪班制下擔心爆肝，加班費變成買保肝藥等保健食品費用。

彰化火車站表示，多數班次都正常行駛，僅少數幾班次誤點，誤點原因出在除夕返鄉乘客多，上下車時間拉長。

高雄火車站方面，昨天有上百名員工身穿黑衣齊聚高雄火車站，怒貼「讓我休息」春聯，抗議台鐵漠視勞權，並提出三項訴求，要求補足三千人力，工時有充足休息、符合人性的班表，休息、例假日須是完整的一天。

台鐵高雄站表示，員工僅三人無故缺勤，將會依規定記曠職，已緊急調配人力因應，除夕疏運不受影響，春節期間不足人力，已請運務段支援，協助疏運暢通。