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台中市首創 舉辦越南團圓飯
2017-01-28
〔記者蘇金鳳／台中報導〕越南人的過年跟台灣一樣，台中市政府為了展現台中是友善城市，創全國之先，廿七日除夕夜在東協廣場舉辦「越向國際團圓飯」 席開卅七桌，副市長張光瑤、市議員江肇國等人，與越南新住民及移工們一起吃團圓飯。
越南人也跟台灣人一樣，過農曆春節，但因為是新住民或者工作關係，無法返鄉，看到台灣人在過年，感受一定更深，因此，市府今年創全國之先，在東協廣場為在台的越南人舉辦團圓飯的活動。
東協移工在台中有八萬七千多人，其中越南籍三萬三千人，外配共五萬四千多人，越南則有九千多人。
昨天的活動是由東協廣場管理委員會、繼光商圈管理委員會、台灣新移民協會一同合辦。
副市長張光瑤表示，越南人的過年跟台灣一樣，因此舉辦「越向國際團圓飯」，市府希望在台的越南人也能跟台灣人一樣一起吃團圓飯，感受到台灣人的溫暖。
張光瑤表示，活動在日前正式宣告時，很快就報名額滿，台中工業區的很多廠商都捐款表示支持，共捐出四十多萬，讓他相當感謝。
市議員江肇國表示，「越向國際團圓飯」是「二○一七國際越南節」活動之一，初一至初五在東協廣場還有活動，也由於活動的舉辦，帶動東協廣場附近的飯店及商家的人氣，尤其是飯店，這幾天都是客滿。
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