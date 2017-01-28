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除夕圍爐 動物們這樣吃…

2017-01-28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕昨天是除夕，新竹市立動物園除增添保暖燈等禦寒設施外，更為動物準備水果大餐、維他命等，讓動物們享用營養又豐盛的圍爐大餐！

創園逾八十年的竹市動物園，昨天閉園進行大掃除，售票大門牌樓下已掛起紅燈籠，展現年節氛圍。

動物園長楊家民表示，除了提供保溫燈及遮風禦寒設施外，為讓動物們度過寒流慶新年，更準備了新鮮的香蕉、柑桔、蘋果、紅蘿蔔等多種疏果，並在食物裡添加綜合維他命，讓猴子、天竺鼠、伊蘭羚羊、黑肚綿羊等動物都能大快朵頤，同時也增加抵抗力。

楊家民說，不同動物展現有趣多元的飲食文化，像是猴子享用「大吉大利」的水果大餐時，是依照輩分，由猴王優先食用，小猴子則躡手躡腳拿著香蕉到旁享用；老虎享用維他命調味的全雞大餐時，夜鷺站在一旁伺機吃虎籠裡水池的小魚；野鴿子與伊蘭羚羊共餐分享紅蘿蔔及飼料，展現和樂融融景象。

雞年當家，動物園特搜園內十種屬於「雞形目」分類的動物，設立解說牌，推出奇「雞」大揭秘活動，讓大小朋友一起來認識更多「雞形目」的物種。楊家民說，孔雀開屏很美麗，但不少民眾都以為孔雀不是雞，事實上孔雀屬鳥綱的雞形目。

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  • 新竹市立動物園為動物準備圍爐大餐，其中猴子享用「大吉大利」的水果大餐時，依照輩分，由猴王優先食用，不是像人類圍爐一起享用。 （新竹市政府提供）

    新竹市立動物園為動物準備圍爐大餐，其中猴子享用「大吉大利」的水果大餐時，依照輩分，由猴王優先食用，不是像人類圍爐一起享用。 （新竹市政府提供）

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