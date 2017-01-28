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竹市府監護兒少歡聚 感受像家一樣的溫暖

2017-01-28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕弱勢孩子需要更多的關懷！新竹市政府社會處昨天接回廿一名由市府監護的兒童及青少年，在農曆春節前夕，與寄養爸媽和安置機構的照顧者一起團圓，享用牛排、發紅包，感受年節的溫暖。

市府社會處表示，包括受虐、被遺棄的失親或失依兒童及青少年，在法院判決停止親生父母親的親權後，因沒有父母，由法院另外指定法定監護人，目前由市長林智堅擔任監護人的孩子，共計廿一人。

昨天的團圓圍爐，孩子們分享學業、生活現況，獻上親手繪製的賀年卡片給寄養父母或照顧者，也主動給社會處長陳雪慧「愛的抱抱」，同時以「LIVE」直播祝賀影片，送給「家長」林智堅，展現孩子的天真與熱情。

其中，分別安置在不同寄養家庭、正由社工媒合出養的姊弟小羽（化名）和阿華（化名），也透過這次餐敘相見歡。小羽一見到阿華直呼可愛，並大聲地說「他是我弟弟！」互動溫馨。

林智堅感謝兒少安置教養機構與寄養家庭，協助照顧這些孩子，提供穩定平安的成長環境，讓孩子們在愛的陪伴下成長。

陳雪慧表示，監護期間，孩子們就學、就醫等各種生活照顧，市府全力協處；對於棄嬰或失依的孩子，也協助找尋家人或辦理出養，為他們找到新的家庭與愛他們的新爸媽，重新開啟新的人生。

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  • 新竹市政府社會處昨接回21名由市府監護的兒童及青少年，與寄養爸媽和安置機構的照顧者，一起團圓「圍爐」，享用牛排、發紅包，感受年節的溫暖。（新竹市政府提供）

    新竹市政府社會處昨接回21名由市府監護的兒童及青少年，與寄養爸媽和安置機構的照顧者，一起團圓「圍爐」，享用牛排、發紅包，感受年節的溫暖。（新竹市政府提供）

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相關關鍵字： 圍爐 團圓 弱勢孩子 新竹市 春節 監護
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