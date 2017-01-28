陪家扶兒圍爐 她5年沒回家過年

2017-01-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕除夕，雲林家扶希望學園紜霈媽媽忙著採購準備圍爐，由於有五個學童因原生家庭無法提供照顧以致無法返家，擔任生活輔導員的她成了學員口中的「媽」，五年來除送紅包還陪伴孩子一起圍爐，享受另類天倫。

卅三歲林紜霈因先生在麥寮台塑石化廠上班來到雲林，夫妻決定落地生根，五年多前到雲林家扶希望學園擔任生活輔導員至今。

畢業於台北護理健康大學護理系的她，發揮所長成為孩子最佳醫療保健員提供健康諮詢，熱心助人的她將所學發揮淋漓盡致，目前還在朝陽科大社工研究所進修，希望培養及提升自己的專業。

家人支持 林紜霈樂當另類媽媽

昨天除夕原本應該是與家人團聚的時間，林紜霈取得家人支持，沒有和家人圍爐，而是到學園陪孩子除夕守歲。

一大早她就去買菜，準備蘿蔔糕、菜頭、長年菜、富貴雞、佛跳牆與年糕等滿滿一桌年菜，和不能返家的孩子團圓，但她說不是「犧牲」，而是很開心和孩子在一起。

林紜霈指出，孩子們有人因為父母親在監服刑，有人家庭有狀況，無法接他們返家團圓，為了讓孩子不孤單尤其是在年節，她選擇除夕留在學園，今年已是第五年，看到孩子們開心享用年菜，還不忘祝福「紜霈媽」青春、美麗、瘦身成功……讓她開心不已。

來自中部泰雅族的林紜霈說，這群學員偶爾有口出惡言、蹺課、違反校規或園內規定等行為，也會讓她失望、痛心、低潮，但她從信仰獲得更多力量及支持，照顧孩子生活起居、學業輔導、生活習慣養成總是無微不至，讓孩子感受到溫暖及能量，她也期待孩子早日脫胎換骨。

五年來都不能陪家人圍爐，林紜霈特別謝謝體恤的婆婆、先生、小姑、小叔及妯娌，分擔一些家務，讓她可以全心陪伴學園的孩子，平安健康迎接新人生。