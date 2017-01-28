快訊年前修修臉 美學心指標
陪家扶兒圍爐 她5年沒回家過年
2017-01-28
〔記者廖淑玲／雲林報導〕除夕，雲林家扶希望學園紜霈媽媽忙著採購準備圍爐，由於有五個學童因原生家庭無法提供照顧以致無法返家，擔任生活輔導員的她成了學員口中的「媽」，五年來除送紅包還陪伴孩子一起圍爐，享受另類天倫。
卅三歲林紜霈因先生在麥寮台塑石化廠上班來到雲林，夫妻決定落地生根，五年多前到雲林家扶希望學園擔任生活輔導員至今。
畢業於台北護理健康大學護理系的她，發揮所長成為孩子最佳醫療保健員提供健康諮詢，熱心助人的她將所學發揮淋漓盡致，目前還在朝陽科大社工研究所進修，希望培養及提升自己的專業。
家人支持 林紜霈樂當另類媽媽
昨天除夕原本應該是與家人團聚的時間，林紜霈取得家人支持，沒有和家人圍爐，而是到學園陪孩子除夕守歲。
一大早她就去買菜，準備蘿蔔糕、菜頭、長年菜、富貴雞、佛跳牆與年糕等滿滿一桌年菜，和不能返家的孩子團圓，但她說不是「犧牲」，而是很開心和孩子在一起。
林紜霈指出，孩子們有人因為父母親在監服刑，有人家庭有狀況，無法接他們返家團圓，為了讓孩子不孤單尤其是在年節，她選擇除夕留在學園，今年已是第五年，看到孩子們開心享用年菜，還不忘祝福「紜霈媽」青春、美麗、瘦身成功……讓她開心不已。
來自中部泰雅族的林紜霈說，這群學員偶爾有口出惡言、蹺課、違反校規或園內規定等行為，也會讓她失望、痛心、低潮，但她從信仰獲得更多力量及支持，照顧孩子生活起居、學業輔導、生活習慣養成總是無微不至，讓孩子感受到溫暖及能量，她也期待孩子早日脫胎換骨。
五年來都不能陪家人圍爐，林紜霈特別謝謝體恤的婆婆、先生、小姑、小叔及妯娌，分擔一些家務，讓她可以全心陪伴學園的孩子，平安健康迎接新人生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《桃色風暴》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- AI測皮膚癌 跟醫生一樣準
- 自由廣場》一黨獨大 一黨獨富
- 標準普爾將土耳其債信展望調降至負向
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 魏少飛越大鳥 60次大三元
- 2016最吸睛 美景盡收眼底
- 川普欺人太甚 前國務卿寧當穆斯林
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 51歲小三懷孕？排骨酥大王7千萬包養
- 逢甲商圈停車 收費上限300元
- 穩定民生 春節期間油氣價凍漲
- 陽岱鋼辭經典賽 棒協︰全盤討論
- 男友愛「超跑」女友侵占2輛給他
- 邊境築高牆引發爭議 美墨總統電話交談
- 汽油味重、引擎很吵！ 能趕回金門吃年夜飯一切都值得
- 惠譽：中國「一帶一路」 苦了國內銀行
- 《主廚上菜》阿基師×詹姆士 金雞報喜鮑粥到
- 台日合作 日學者：可擋中國海洋霸權
- 南瑤宮像田徑場 搶到頭香重賞8888元
- 核三機組重啟 春節用電無虞
- 鎮瀾宮搶頭香 高中生捧回金媽祖
- 川普和服娃娃
- 鼓鼓獻好運 盼紅包鼓鼓
- 美墨邊界 築牆Q&A
- 自由廣場》低薪延攬東南亞人才？
- 自由廣場》小啟
- 東芝擬售記憶體事業股權 傳鴻海有興趣
- 搶頭香好采頭 西螺福興宮人潮滾滾迎新年
- 劉在錫點頭 RM將7人合體登「台」
- 推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行
- 親姊妹顯神「威」 大滿貫9度爭后
- 20年來沒年夜飯 男子槍擊母親男友的店
- 許厝學童TdGA升高 元凶竟是「蛋」?
- 罵媒體、貼神秘字串 川普幕僚頻突槌
- 撿屍學姊 走廊性侵 輔大生判3年半
- 口對鼻救毛小孩 勇消當救自己娃
- 國際十大 邊界圍牆
- 酒井法子海外首唱獻「大港」 林昶佐哈女神30年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陪家扶兒圍爐 她5年沒回家過年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分