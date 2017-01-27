口對鼻CPR 勇消搶救毛小孩

2017-01-27

寵物坊起火 狗狗們受困

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區的「愛寶寵物坊」昨晨失火，消防員破門赫見店內大批狗狗遭燒死，另有部份遭濃煙嗆得奄奄一息，愛狗的消防小隊長唐健清施以口對鼻人工呼吸搶救毛小孩，警、消及替代役男全部動員幫狗狗做心室按摩並用氧氣罩施救，眾人幫十三隻命危狗狗急救，總算救回其中五隻貴賓狗，但店內五十隻貴賓狗與馬爾濟斯，仍有卅二隻喪命。

消防單位說，本案是對大批犬隻以ＣＰＲ急救的首例，初判起火處在寵物店中央裝設保溫燈處。

五十二歲的寵物店陳姓女店主，昨晨目睹大火，難過得想衝入火場救狗，但被攔下，陳女哽咽地說，有十多隻是她養的，其他則是流浪動物團體從各縣市捕犬隊領養後寄養在她店內。

新北市消防局是於昨晨四時四十九分獲報，板橋區縣民大道二段二○○巷內的寵物店失火，消防員操作電動圓鋸切開鐵門，從悶燒的店內救出大批昏迷狗狗。

給氧氣面罩 做心室按摩

新北市消防局第一大隊小隊長唐健清請救護員、替代役男先依傷勢輕重「檢傷分類」，輕傷送上貨車，重傷就近在騎樓急救，眾人從車上取下氧氣罩，為奄奄一息的狗狗送氧，並按摩心室，因情況緊急，他先後對五隻傷重的紅貴賓施以口對鼻人工呼吸，加上眾人合力急救，共有五隻原癱軟的貴賓犬終能緩緩走動，其他仍因缺氧多時而回天乏術。

18隻狗救活 32隻不幸亡

現場有廿九隻當場死亡，消防員救出廿一隻貴賓狗，其中三隻送往動物醫院的貴賓狗不治，倖存十八隻；陳女將狗屍送往萬里的殯葬業者處理。

店主陳女告訴消防員，店內共養五十隻狗，但新北市動物保護防疫處長陳淵泉到場對陳女製作筆錄時，她改口只養廿九隻狗、兩隻貓，只有一狗兩貓燒死，與事實不符。

動保處透露，該店於一○四年六月申請為合法買賣、寄養寵物店，動保處核准店內買賣、寄養的數量是限「廿隻狗」。

動保處懷疑陳女超養，為逃避動物保護法罰責而故意少說數量，後來突破陳女心防，並趕到萬里查獲廿三隻狗屍，比對總數，若加上三隻送動物醫院不治的狗狗，仍有六具狗屍下落不明。

陳女為何隱瞞死亡數目？店家是否有超養、違法繁殖？火災有無人為過失？待火場鑑定報告完成，動保處將進一步查證，若查有違法，將依動保法第廿二條裁罰十萬至三百萬罰鍰。