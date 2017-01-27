黨工「路過」府前陳情

2017-01-27

國民黨黨工自救會在黨產會前搭帳篷抗議長達四十二天後，昨晚正式撤離結束活動，下午則有十二名黨工「路過」總統府前陳情，並揚言政府若不釋出善意，過完年將繼續回來抗議。

由於該集會遊行未事先申請，警方在場戒備，並以大聲公宣告行為違法，最後黨工轉往至側門遞交陳情書，才結束這場「路過」總統府行動。

（圖：記者王藝菘，文：記者陳鈺馥）