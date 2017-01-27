| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 焦點

黨工「路過」府前陳情

2017-01-27

國民黨黨工自救會在黨產會前搭帳篷抗議長達四十二天後，昨晚正式撤離結束活動，下午則有十二名黨工「路過」總統府前陳情，並揚言政府若不釋出善意，過完年將繼續回來抗議。

由於該集會遊行未事先申請，警方在場戒備，並以大聲公宣告行為違法，最後黨工轉往至側門遞交陳情書，才結束這場「路過」總統府行動。

（圖：記者王藝菘，文：記者陳鈺馥）

廣告
  • 黨工「路過」府前陳情

    黨工「路過」府前陳情

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨工 總統府 路過
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：黨工「路過」府前陳情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.