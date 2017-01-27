黨產會：國發基金轉投資股權 不受中投影響

2017-01-27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院不當黨產委員會去年認定中投為國民黨附隨組織，股權應收歸國有，政府國發基金與中投公司共同投資五家創投公司的股權如何處置，也引發關注。黨產會表示，中投案尚在訴訟中，未來若確定收歸國有，中投在這五家公司的股權也會一併收回，國發基金投資的股權則不受影響。

時代力量立委徐永明曾質疑，國發基金投資黨營事業所投資的子公司，簡直是「黨國不分！」事後，國發會就此拜會黨產會，釐清相關爭議，並提出報告回覆立委。

據國發會「國發基金轉投資事業是否與國民黨營企業有關報告」顯示，國發基金一共轉投資四十三家企業、五十五家創投公司，截至去年九月底止，國發基金雖未投資中投、欣裕台兩家黨營事業，但卻與中投共同投資了五家公司。

據了解，這五家公司分別為全球創業、大華創業、惠華創業、育華創業、富華創業投資公司，股東為黨營事業中投公司，並由中投及欣光華、齊魯公司推派董監事代表。

其中，大華創投股東是中投、欣光華，擔任該創投董事長的徐立德，為國民黨黨營事業推派的法人代表，中投掌握了五席董監事。由中投、齊魯共同投資的惠華創投公司，則有中投董事長陳樹擔任董事。

針對中投及國發基金共同投資五家創投公司股權該如何處置？黨產會發言人施錦芳指出，只要中投收歸國有的法律訴訟確定後，中投所投資的股權也會一併收歸國有，再由財政部統籌處理。她說，中投轉投資的公司高達上百家，其中五家與國發基金共同投資，中投在這五家公司的股權皆未達五成，未來移轉國有時，僅是以國民黨黨營事業持有的股權轉為國有。

施錦芳強調，國發基金雖有參與共同投資，但所持有的股權則不受收歸國有影響，股權原本亦為國家資產，若中投所投資的股權收歸國有後，屆時國發基金所投資部分要如何處理，視財政部規劃而定。