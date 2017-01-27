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王金平：年改 國民黨團不致焦土杯葛

2017-01-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡政府推動年金改革引發軍公教族群反彈，國民黨立委、前立法院長王金平昨受訪指出，這是該做的事，但要怎麼改，民進黨政府該去承擔，立法院國民黨團應不致焦土杯葛。

立法院順利在十九日三讀通過一○六年度總預算案，表決案數從國民黨團原先嗆聲的四千餘案，大幅縮減至六十案。王金平指出，他一直都與國民黨團總召廖國棟溝通，也要求各單位一定要盡力與立委說明、解釋，能辦到就該同意。若立委願意撤案或變更，也是賣一個人情，未來彼此有什麼需要協助的，都好拜託。

王金平肯定，經過這樣的過程，國民黨團漸漸凝聚出整體作戰的能力，知道怎麼做可以爭取有利於己的立場。表決幾案不是問題，最重要的是要願意表決。

對於年金改革，王金平說，陳建仁副總統確實向他請益過年金改革的意見，他也給予鼓勵與肯定，但是改革內容要怎麼做，身為執政黨的民進黨要負起全責；他認為，過去出現過的焦土杯葛方式，應不致在此出現。

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  • 國民黨立委、前立法院長王金平指出，年金改革是該做的事，但要怎麼改，民進黨政府該去承擔，立法院國民黨團應不致焦土杯葛。（資料照）

    國民黨立委、前立法院長王金平指出，年金改革是該做的事，但要怎麼改，民進黨政府該去承擔，立法院國民黨團應不致焦土杯葛。（資料照）

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