民進黨民調：逾七成支持今年完成年金改革

2017-01-27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天趕在農曆年前最後一個工作日公布最新年金改革民意調查，民進黨發言人楊家俍表示，有七十．四％受訪者支持今年內完成年金改革。

民調也顯示，「延長勞工退休年金計算基準」及「勞保費率由十二％逐年調升至十八％」等議題有六成以上勞工支持，讓年金可以永續，三十歲以下年輕人，支持度甚至達到九十五％。據透露，年金改革國是會議後，總統蔡英文的民調也止跌回升。

這份民調是在一月二十三日到二十四日進行。楊家俍指出，七十．四％民眾支持在今年內完成年金改革，不支持為二十五．九％。交叉分析顯示，七十二．五％勞工支持，廿五．一％不支持；軍公教看法和整體差異較大，支持在今年內完成改革僅四十四．二％，不支持則有五十五．八％。

年金可攜制度 八成六民眾認同

楊家俍指出，此次年金國是會議當中，也分別針對勞工年金、公教年金提出細部的改革方向，幾乎每一項年金改革方向，不分勞工年金、軍公教年金都超過六成民眾支持，其中「年金可攜制度」更有高達八十六．三％民眾支持，是本次年金改革的亮點。

問卷列出六個與公教年金改革有關項目，民眾贊成度最高的是「設定地板條款」（八十二．六％），其次是「延長公教退休年金計算基準」（七十．七％）、「十八％優惠利率分六年逐年調降歸零」（六十八．七％）、「退休金請領年齡逐年延後至六十五歲」（六十三．一％）、「設定本俸兩倍的六十％為天花板條款」（六十一．九％）與「勞保費率由十二％逐年調升至十八％」（六十一．一％）。

楊家俍呼籲，朝野各界應通力合作，共同完成這項社會高度期待的年金改革工程。