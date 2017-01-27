年輕世代要求 18趴6年退場可能提前

2017-01-27

主張提前三年退場 聲浪轉強

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革，原公布的公教人員十八％優惠存款利率的改革腹案最晚六年退場，十八％在第七年起歸零，但有決策官員昨透露，由於年輕世代等各界要求應更早退場，因此政府最後端出的修法版本，十八％最晚六年退場的年限可能提前。

最後方案 「絕不會比六年晚」

據了解，政府內部研擬有關十八％優存的退場年限，以兩年提前退場的意見居多，年金改革委員會副召集人林萬億曾表明，十八％可分二年、四年或六年退場，最遲六年內退場。決策官員說，政府最後端出的方案，「絕對不會比六年退場的期限更晚」。

有關公教人員十八％優存領一次退者，年改會規劃甲、乙兩案，甲案與領月退者的十八％改革相同，也就是最晚六年退場；乙案則是第一年降到十二％，第三年降到十％，第五年降到八％，第七年降到六％。林萬億表示，有關十八％領一次退者要採取哪一案，將徵詢立委與考試院的相關意見，因此，農曆年過後，他將二度拜訪民進黨團。

至於「老年基本生活保障」，是以二萬五千元或三萬二千一百六十元做為「地板」，林萬億說，這部分要再徵詢立委意見，政府再做最後決定。據了解，民進黨立委提出砍黨職併公職的修法，是以二萬五千元做為地板的計算基礎，不過，國是會議中，主張以三萬二千一百六十元為基準的意見居多，年改會將進一步了解立委的意見。

據透露，目前要求十八％最晚六年退場時限再提前的聲浪轉強，決策官員說，不僅年輕世代認為六年退場太晚，要求必須提前在三年內退場，時代力量、社民黨與台聯等政黨也都認為應加速提前退場。

年改會目前規劃，在三月份提出公教人員與勞工年改方案的相關修法，最晚不超過五二○，而在國是會議後單獨設計的軍人退撫制度的修法也將同步提出，國防部正研擬草案，但尚未送進政院，農曆年後相關修法將全面動起來。