7歲女童公開信 籲川普救敘利亞

2017-01-26

二○一一年開打的敘利亞內戰，至今導致上千萬難民流離失所、逾三十萬人罹難，其中近半是兒童。去年底舉家自敘國第一大城阿勒坡逃往土耳其的七歲女童巴娜（Bana al-Abed），因為在阿勒坡時不斷使用推特向全球訴說故鄉的慘況，成為國際名人。近日她對力拒敘國難民的美國新總統川普發出公開信，呼籲川普：「您須為敘國孩童有所行動，因為他們像您的孩子，也和您一樣值得擁有和平。」（編譯周虹汶）