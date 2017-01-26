保持美國偉大 4年後競選口號 川普申請商標

2017-01-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的競選口號「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」，人們已耳熟能詳。驚人的是，川普的位子還未坐熱，就已想好四年後的連任競選口號，而且還申請了商標專利。

根據法新社報導，川普已於十八日向美國專利商標局（USPTO）提出申請，要將「保持美國偉大（Keep America Great）」這項標語，註冊為二○二○年總統大選的競選口號，但這項申請仍待審核。

川普透過設於紐約的「川普總統公司（Donald J. Trump for President, Inc.）」提出申請，共要註冊兩種標語，一種有驚嘆號，另一種沒有。這項標語的應用範圍廣泛，能用於T恤、背心、嬰兒服飾和保險桿貼紙等募款用品上。

其實，川普上週接受《華盛頓郵報》訪問時，就已透露他選定「保持美國偉大」為連任口號。川普在受訪時呼喚一名律師，他約在兩分鐘內進來，川普委派他提出商標申請，之後再繼續訪談。

另外，川普還告訴《華郵》，他早於二○一二年就有先見之明，在前總統歐巴馬擊敗共和黨總統候選人羅尼後，他立即以「讓美國再次偉大」口號申請商標專利，之後竟通過審核，這得歸功於他的律師。