有川普撐腰 以色列又擴屯墾區

2017-01-26

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕以色列儘管受到聯合國決議要求停止屯墾巴勒斯坦地區，但於友好以國的美國總統川普就職後，以色列二十四日宣布在約旦河西岸再增二千五百棟屯墾住宅，為近年來以國最大擴張。白宮發言人史派瑟二十四日拒絕說明川普是否支持以色列此舉，只表示二月份以色列總理納坦雅胡訪美時兩國會討論此事。這已是川普就職後以色列通過的第二波屯墾案。

這塊一九六七年以色列第三次中東戰爭佔領的土地由以色列國防部管轄，本身亦是屯墾民的國防部長李柏曼（Avigdor Lieberma）聲稱擴張屯墾旨在「維持以色列人日常生活」，聲明中並指出此二千五百棟將位在任何和平協議下以色列都不會放棄的位置，且多數超出既存的屯墾區塊。

路透報導，川普就職後，納坦雅胡二十二日內閣會議表示解除屯墾區建築限制，直言：「我國現可在任何地點、蓋任何我們想要的數量。」耶路撒冷市當日即宣布第一波屯墾案，興築五百六十六棟住宅。

甫卸任的歐巴馬政府一直認為以色列屯墾行為是中東和平障礙，國務卿凱瑞卸任前對外交界直陳，以色列已走上邁向「永久占領」巴勒斯坦人所擁有土地的不歸路。約旦河西岸以色列屯墾民現在已約三十五萬之眾，東耶路撒冷估計亦在二十萬人之間，而在地的巴勒斯坦人口則為二百六十萬。

巴勒斯坦自治政府已聲明指出以色列此舉「後果嚴重」，破壞和平，「只會激起極端主義、恐怖行為」。聯合國新任秘書長古特瑞斯也表達嚴重關切，強調以巴和平只有在「兩國並存」的基礎上方可能實現。以色列駐聯合國特使二十五日將向安理會報告屯墾案。