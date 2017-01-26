牽制中國北韓 美新防長2月初訪日本、南韓
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本多家媒體二十五日報導，美國國防部長馬提斯上任後第一次出訪已選擇日本與南韓，時間約在二月初，藉此凸顯川普總統上台後對亞洲盟國的重視，並且對中國進出南海及北韓核武開發進行牽制。馬提斯將是川普政府首位訪問日、韓的部長。
報導指出，馬提斯在二十日上任後已經先後與英國、加拿大、澳洲及紐西蘭四國國防部長透過電話進行會談，鞏固五個英語圈國家的關係後，接著就是出訪亞洲日、韓兩盟國，這是美國安全保障戰略上的傳統路線。
日、美消息人士透露，馬提斯可能於二月二日至四日訪問日、韓，先後與日本防衛大臣稻田朋美及南韓國防部長韓民求會談。報導指出，馬提斯抵日後除了與稻田會談外，也可能禮貌性拜會日本首相安倍晉三。日本共同社分析指出，馬提斯在新政府上台後不久將日本當作首個出訪國，有意藉此顯示「牢固的日美同盟」在川普政府執政後也不會改變。
會談內容 可能觸及釣魚台
美、日兩國防長會談內容將涵蓋中國在南海設置軍事據點等海上擴權行動，以及北韓的飛彈試射及核武威脅等問題的因應之道。另一個焦點則是，馬提斯是否代表新政府重新確認釣魚台的防衛適用於「美日安全保障條約」第五條。
報導指出，會談也可能談及普天間機場遷移、日方增加防衛經費和擴大自衛隊派遣等議題。要求日本增加防衛經費是川普在大選期間提出的主張。
至於南韓方面，重點將放在北韓問題，以及部署戰區高空防禦系統「薩德（THAAD）」等。
現年六十六歲的馬提斯出身於陸戰隊，他在四十四年的軍旅生涯重心都放在中亞及中東，曾任掌管中東事務的美國中央司令部司令，反恐經驗豐富，對伊斯蘭國（IS）和伊朗態度強硬，被稱為「瘋狗」，但另一方面又是戰史及戰略研究家，擁有七千多冊軍事相關藏書，對古今各國軍人的研究中也包括了日本武士。
雖然缺乏亞洲經驗，不過，馬提斯在去年演講中指點名中國「抓到美國與同盟國間的摩擦點而加以誇張」，本月十二日在參院舉行的任命聽證會上，他將俄羅斯、恐怖組織與中國在南海的作為，列為二戰後對世界秩序的最大威脅，他也強調，亞太地區仍將是優先課題，美國應該維持亞太地區的軍事佈局。
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