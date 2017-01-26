「相信川普玩真的」 道瓊首度攻上2萬點

2017-01-26

〔編譯盧永山、楊芙宜／綜合報導〕道瓊工業指數週三開盤後首度突破二萬點大關，台北時間週三晚間十一點過後來到二○○五七點，因歐洲、亞洲股市接連走高，加上美國陸續公布的企業財報普遍優於預期，川普上任後的積極作為，讓投資人對美國經濟成長感到樂觀。

紐約Solaris集團投資長葛里斯基（Tim Ghriskey）表示：「這是一個重要的時刻，雖然這只是一個數字，卻是重要的數字，炫目的數字。市場相信川普是玩真的，在上任幾天內就有積極作為，美國出現改變的速度可能快於人們預期。」

另外，根據彭博報導，台灣股匯市意外成為美國新總統川普時代的投資贏家，新台幣匯率和台股加權指數過去一年表現為亞洲最佳，蘋果對台灣iPhone供應商的影響力明顯打敗川普保護主義及可能引發台海關係緊張的威脅，促使外資本月挹注台股達十五億美元，台股飆上一年半新高，台幣則是美國大選以來唯一升值的亞洲貨幣。

台灣經濟嚴重依賴出口，易受美國種種貿易保護主義升高的威脅，也面臨在美中兩國貿易、匯率、一中政策等爭議中，淪為談判棋子的風險。

不過，外資顯然看好台灣經濟成長前景，分析師樂觀預期今年台股有更多資金流入，主因今年值iPhone手機十週年，各界預期蘋果將發表「大改版」的iPhone8旗艦手機產品，以及台灣今年經濟成長率可望創近三年最高。

我去年第４季ＧＤＰ成長2.58％ 創近７季新高

台灣官方昨公布去年第四季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長二．五八％，為近七季最高。國際信評機構標普日前預測，台灣今年ＧＤＰ成長二％、明年成長二．五％。

台股加權指數週二猴年封關收在九四四七．九五點，過去一年漲幅廿一．八％；台股總市值接近一兆美元，一年漲幅達卅％，兩大市值龍頭企業台積電、鴻海都是蘋果的供應商。受蘋果去年發表的iPhone7激勵，台灣出口七月開始翻紅，十二月出口成長率創近四年新高，工業生產在過去一年也穩定上揚。

新台幣表現也讓許多分析師看走眼。一年前，彭博調查外匯策略師的預測中值為二○一六年台幣貶值三．九％，實際結果卻是升值二．四％。

去年十一月川普勝選總統以來，亞幣多走貶，包括日圓貶值逾七％，韓元、新加坡幣、印度盧比都貶值逾二％，人民幣貶值逾一％，僅台幣升值近○．五％。