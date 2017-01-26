是否加入TPP？ 中國觀望

2017-01-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿四日報導〕美國總統川普上任不久即簽署行政命令，美國正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。中國駐美大使崔天凱對此表示，美國對TPP採取什麼態度是美國方面的事情，中國支持開放和包容的區域性安排，而不是排它性，也主張加強多邊貿易體系。至於中國是否未來會考慮加入TPP，崔天凱說，中國也在觀察，但將來TPP會怎樣，誰也不知道。

中國駐美大使館今天舉行新春晚會，崔天凱在致詞後的記者會中表示，中美經貿關係本質是互利共贏，他們不希望看到任何貿易戰的發生，也堅決反對這樣做，這只會導致兩敗俱傷的結果，對誰都沒有好處。