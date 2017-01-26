美退出TPP 危及617億美元農產出口
2017-01-26
〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，美國退出TPP（跨太平洋夥伴協定），對於越來越依賴出口的美國農業部門而言，構成新的威脅。美國農業團體對此表達失望，呼籲川普政府尋找替代方案，提高美國農產品對亞洲國家的出口。
農團籲川普政府找替代方案
美國黃豆協會主席莫爾（Ron Moore）表示：「TPP給予我們很大的希望，過去幾年也是政府優先政策，我們很失望政府退出TPP。」
在陷入困境的美國農業部門中，黃豆是罕見的亮點，甚至協助提振美國經濟成長，因大部分穀價都下跌，但黃豆價格飆漲主要是因為海外需求激增。
美國第三季黃豆出口猛增十％，使得美國當季經濟成長率創兩年來最高。美國農業部預估，二○一六至二○一七年黃豆出口將創二十．五億英斗的歷史紀錄，占美國總收成的近半。
最新數據顯示，美國是農產品淨出口國，二○一五年對TPP其他十一個成員國的農產品出口金額達六一七．三五億美元。歐巴馬政府先前表示，通過TPP後，美國農產品出口將進一步揚升。
美國農民和農業團體也擔心，退出TPP可能提供其他國家更好的機會進入中國市場。中國是主要的農產品進口國，而且並未加入TPP。
美國種子產業協會主席紐曼（Joel Newman）表示：「亞太地區升高競爭，又簽署排除美國的貿易協議，將阻撓美國種子產業滿足當地需求的機會。」
美國肉品出口聯合會會長沈恩（Philip Seng）表示，在TPP正式死亡後，希望聽到川普政府改善農產品貿易的細節。
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