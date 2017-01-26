與美重談NAFTA 墨嗆未取得優惠就退出

2017-01-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕迫於美國新總統川普的壓力，墨西哥政府準備和美方重新磋商北美自由貿易協定（NAFTA）條款，嘗試討論產品「來源國」規定，作為雙方可達共識的重要議題，避免談判破裂；但墨國經長瓜哈爾多也強調，若重談無法取得優惠條件，墨國可能退出。

另外，在美國退出後，澳洲和紐西蘭欲拯救跨太平洋夥伴協定（TPP），希望中國及其他亞洲國家加入。印尼副總統辦公室表態考慮加入TPP，智利則邀請其他TPP成員國和中國、南韓的部長參加三月高峰會；但日本對於邀請中國加入的倡議反應冷淡，日本首相安倍晉三昨在參議院僅重申「會堅定促使川普總統了解TPP的戰略和經濟重要性」，不願臆測其他可能性。知情人士指出，安倍政府認為現邀請中國加入談判，可能提高中國的影響力，且TPP在智慧財產權、匯率、國有企業方面的高標準規範也會被稀釋。

路透引述墨國官員消息報導，墨西哥認為NAFTA的「原產地規則」（rules of origin）可能是與川普政府的共同交集，可連結美墨兩國和加拿大繼續維繫該協定。原產地規則是指貿易產品從哪裡來的規範， 美國欲正式重談NAFTA目的之一即在修改該規則，以利美國產業的競爭。

一位白宮官員坦言，像美國現已退出的TPP等貿易協定，就是原產地規定太過「鬆散」，造成美國供應鏈縮小和弱化，導致美國工作流出海外；也就是說，美國最佳利益是在尋求雙邊談判時，「堅持強勁的原產地規則」條文。

以汽車業為例，在NAFTA目前原產地規則要求在墨西哥生產的汽車或輕卡車須有六十二．五％的材料來自北美洲，才能以零關稅進入美國；若這些國家同意重新談判，該百分比可能會增加，給予美國產業較日、韓等亞洲競爭對手更大的優勢。

墨西哥總統潘尼亞尼托本週告訴政商界領袖，墨國和美國新政府談判時，將致力NAFTA三國間沒有關稅或配額的自由貿易，「這不是對抗，也非屈服」；墨西哥也尋求和TPP其他成員國家達成雙邊貿易協定，強化和亞洲的商業合作，以及和拉美國家維持更緊密關係。

墨西哥外長、經長廿五、廿六日將和川普政府官員談判安全、移民、貿易等議題，墨國原本不願改變一九九四年生效的NAFTA，現已讓步、願做必要改變，以便維持占其出口八成的美國貿易繼續開放。

墨國經長瓜哈爾多廿四日表示，NAFTA這份協定的策略必須是參與各方「共贏」，如果對墨西哥沒有明確益處，不可能會被國內接受；如果重談，「難道要我們接受比現在更差的條件？這樣留下來就沒有意義」，退出恐是別無選擇的做法。