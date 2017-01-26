美議員要川普履諾「將中國列匯率操縱國」
2017-01-26
〔編譯盧永山／綜合報導〕美中、美墨貿易戰風險升高！民主黨聯邦參議員領袖舒默要求川普政府兌現競選承諾，把中國列為「匯率操縱國」；而川普在約見三大車廠執行長時，施壓他們不得赴墨投資。面對川普的步步進逼，中國可能祭出報復措施，抵制耐吉、蒂芙尼等美國企業的產品。
美中、美墨貿易戰風險 急遽升高
在聯邦參議院金融委員會舉行的財長人事案聽證會上，舒默對川普提名的財長努勤喊話：「總統先生，若你真想美國優先，就要把中國列為匯率操縱國。」努勤回應，將致力於打擊匯率操縱，但未明確回答是否認為中國目前正在操縱人民幣匯率。
美國商務部日前也對中國進口卡車和巴士輪胎反傾銷和反補貼調查做出終裁，反傾銷稅率介於九％至二十二．五七％，反補貼稅率介於三十八．六一％至六十五．四六％。中國商務部回擊表示，美國一再對中國輪胎產品發起貿易救濟調查，嚴重阻礙中國產品對美出口，損害中國廠商的正當權益。
川普約見三大車廠CEO 促勿赴墨投資
此外，川普週二約見通用汽車執行長巴拉、福特汽車執行長費爾德斯和飛雅特克萊斯勒汽車執行長馬奇歐尼時，要求他們在美國設立更多廠房，且不要赴墨西哥投資，而他將以削減監管和稅負作回報。
分析師表示，面對川普政府步步進逼，中國不僅會端出應變計畫，還會採實際行動，抵制美企業產品。瑞士信貸表示，一旦美中貿易戰開打，耐吉、通用汽車、福特汽車、蒂芙尼等美國品牌將遭中國鎖定，而美國也會盯上聯想、中興通訊等電子產品出口商。
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