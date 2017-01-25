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尋找台灣新定位 府︰布局下階段經貿戰略

2017-01-25

〔記者蘇芳禾、羅添斌、呂伊萱、陳梅英、黃佩君／台北報導〕美國總統川普簽署行政命令退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），對於此變化，總統府表示，將展開下階段的經貿戰略布局，除全力推動五加二創新產業計畫外，也要加強與亞洲鄰近國家及地區的經濟連結，全力拓展各項雙邊經貿關係，並積極參與區域經濟合作；行政院及外交部則強調，希望跟美國繼續加強經貿關係，同時研議與美方洽簽台美自由貿易協定（ＦＴＡ）。

在具體做法上，經濟部表示，仍會努力以ＴＩＦＡ（台美貿易暨投資架構協定）為基礎，推動與美國簽署雙邊經貿協定，且持續採用ＴＰＰ等經貿新規範，減少台灣在亞太產業鏈中被邊緣化的風險；國發會主委陳添枝研判，美國可能重返ＷＴＯ舞台，台灣應在美主導的服務貿易協定（TiSA）及環境商品協定（ＥＧＡ）等複邊領域與美合作，為我國貿易擴展尋找新的出路。

陳添枝強調，台灣不該糾結在美豬與美牛議題上，戰場可多開一點，「我們談判籌碼不是沒有，而是要去找」，例如農產品、服務貿易、智慧財產權等都可列入。

經濟部國貿局指出，ＴＰＰ其他十一個會員國仍未放棄，澳、日、加等國將再召開正式會議，可能調整ＴＰＰ內容成為另一個協定，或ＴＰＰ會員彼此間洽簽自由貿易協定；未來經濟部將持續觀察其他ＴＰＰ會員立場，掌握相關發展。

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  • 陳添枝指出，川普不要TPP，勢必重返WTO，我應在WTO多投注力氣 （記者陳梅英攝）

    陳添枝指出，川普不要TPP，勢必重返WTO，我應在WTO多投注力氣 （記者陳梅英攝）

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