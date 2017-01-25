棄「多」從「雙」 川普新策略被看衰
〔編譯盧永山、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國總統川普簽署行政命令退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），並擬重談ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定），顯示川普政府將退出多邊貿易架構，改簽雙邊貿易協定。不過，對於高度依賴出口的美國中西部和部分產業，這種政策變化反而不利。
白宮發言人︰新貿易政策時代來臨
美國白宮發言人史派瑟週一在簡報會上表示，美國總統川普宣示退出ＴＰＰ，「代表一個以美國利益為優先的新貿易政策時代來臨了。」他指出，美國與ＴＰＰ多數會員國有既存的關係，川普政府會繼續探討如何強化部分關係，或與非ＴＰＰ國家簽署雙邊協議。ＴＰＰ不符合美國的最佳利益。
對於川普退出ＴＰＰ後打算跟中國建立什麼樣的關係？以及川普對台灣的立場，史派瑟表示，川普瞭解，中國對美國貨品和服務而言是一個很大市場，但在很多方面，這不是一條雙向道。史派瑟並未回答台灣問題。
史派瑟說，川普非常、非常清楚中國在地緣政治、經濟與國家安全方面的位置，也瞭解其中的需要，因此，與中國的雙邊貿易才會如此重要。川普始終要為美國國家利益及工人奮戰，所以美國要如何、或跟誰打交道，全看美國能否從當中得到經濟和國安利益，有些經濟利益最終也會帶來國家安全利益。
事實上，川普競選時就痛批ＮＡＦＴＡ是美國簽過「最糟糕的」貿易協議之一，上任首日又說ＴＰＰ是「美國的潛在災難」，將以有利於重振美國就業與產業、公平的雙邊貿易協定談判取代。
重談NAFTA、另推雙邊協定 弊大於利
不過，對於總統大選時力挺川普的美國中西部多州和若干產業而言，與加拿大、墨西哥重談ＮＡＦＴＡ，不僅不會帶來好處，反而會導致更多工人失業。
牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家達可（Gregory Daco）表示，重談ＮＡＦＴＡ可能對中西部多州的製造業造成負面影響。該公司統計，美國中西部最依賴對加、墨出口的五州依序是密西根州、德州、北達科他州、肯塔基州和印地安納州，這五州在此次總統大選都力挺川普。
近年來製造業復甦的南卡羅萊納州、阿拉巴馬州等南部幾州，也將面臨出口趨緩的局面，這兩州同樣是川普勝出。此外，美國退出ＴＰＰ後，與亞洲經貿往來密切的西海岸各州，將首當其衝。
另外，儘管川普已威脅多家汽車製造商不得將廠房移至墨西哥，但「汽車研究中心」研究指出，重談ＮＡＦＴＡ，將使美國汽車業流失三．一萬份工作。
美國牛肉生產者協會也表示，少了ＴＰＰ這類貿易協定，將使美國肉牛業者一天少賺四十萬美元；而ＮＡＦＴＡ使美國對墨西哥出口牛肉增加逾六倍，沒有這些貿易協定，美國牛肉外銷價格會比別國還貴，形成不利的競爭形勢。
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