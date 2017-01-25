川普嗆企業高層 外移課高邊境稅

2017-01-25

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普週一會見美國製造業高層時表示，要對那些將美國工作機會搬離本土的企業，課徵「非常高額」的邊境稅。但川普也說，「將鬆綁七十五％的政府監管規定」，卻未說明是哪些規定。

川普週一早晨在簽署退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）的行政命令後，會見陶氏化學執行長利弗里斯（Andrew Liveris）、特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）、戴爾執行長麥克戴爾（Michael Dell）等美國製造業高層。

他開場即以富士康將在美國設廠為例表示，「富士康將以鉅額投資建設大型工廠，這就是我們要的」，他想要企業在美製造，而非將商品帶進美國。席間，川普盛讚製造業領袖，但同時提醒，必須認真看待他對製造業遷移至海外生產的警告。

川普說：「各位若到別的國家生產，削減美國就業機會，我們將對那項產品施予非常高額的邊境稅。」川普日前才將砲火對準美國車廠，每天發推特譴責車廠遷至墨西哥生產的計畫；本月初，川普放話要對美國通用汽車（ＧＭ）課徵「邊界重稅」，隨後福特汽車（Ford）便宣布，取消在墨西哥十六億美元的設廠計畫。

川普也表示，將大砍對中產階級和公司的稅負，並強調削減規模會「很大」（massive）。川普競選時承諾，將企業所得稅從三十五％降到十五％至二十％之間。

川普並向製造業高層表示，他認為可以削減七十五％的政府監管規定，甚至更多；但白宮發言人並未立即回應，無法得知將解除哪些監管規定，也無法知道如何計算出七十五％。週一的會議結束後，利弗里斯表示，製造業高層將於三十天後再次舉行會議，並針對推動美國製造提出具體行動建議。