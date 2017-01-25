白送中國大禮 共和黨參議員︰嚴重錯誤
2017-01-25
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普簽署退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）命令，前美國貿易代表柯克批評，退出ＴＰＰ將重創美國農牧業；共和黨參議員馬侃（John McCain）說，此舉「嚴重錯誤」，製造機會讓中國趁虛而入。
柯克於二○○九至二○一三年間擔任美國貿易代表，他向財經媒體ＣＮＢＣ表示，美國離開ＴＰＰ，會被排除在圈子之外，其他成員國將取消超過一．八萬項關稅，這些關稅將單獨對美國保留，如此一來，將對美國農業、畜牧業造成毀滅性的打擊。
他表示，「這等於是世界最大的免稅購物區，然後宣布我們不想參加。」他形容，ＴＰＰ納入智慧財產權及反仿冒品保護，是最現代、先進的貿易協議；退出ＴＰＰ，美國等同失去改變貿易方向的能力。
柯克認為，美國退出ＴＰＰ後，剩下的十一個成員國，可在沒有美國的情況下採納該協定，無論長短期而言，並不符合美國利益。他表示，在ＴＰＰ之中處於優勢地位，才能促使ＴＰＰ反映美國的價值觀、保護美國的勞工，並使美國能公平地進入市場。
聯邦參議院軍事委員會主席馬侃則指出，美國退出ＴＰＰ，將為中國創造機會，使中國得以趁虛而入，改寫經濟的規則，這樣一來，被犧牲掉的將是美國的勞工。
美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）前副助理貿易代表艾特巴赫（Eric Altbach）也表示，川普此舉「等於送給中國一個超大禮物，因為他們現在可以自稱是貿易自由化的主要推手」。
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