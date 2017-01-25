美退TPP 亞洲再平衡生變 中國搶當老大 日澳紐聯防
中國︰準備好領導全球經濟
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普新政府宣布退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）後，在亞洲造成中國亟欲填補的政治和經濟權力真空。中國外交部表態，「中國已準備好領導全球經濟」，將儘快結束ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）的談判，並力推ＦＴＡＡＰ（亞太自由貿易區）。不過，日本首相安倍晉三仍不放棄，擬續說服川普；澳洲、紐西蘭則力挽狂瀾，擬推動沒有美國的新ＴＰＰ。
ＴＰＰ原是前美國總統歐巴馬主導的「亞洲再平衡」政策一環，兼具區域安全戰略和經貿整合意義，旨在加強美國和亞洲盟邦抗衡中國勢力崛起，以及不讓中國寫全球貿易的新規範。不料，川普挾反華府菁英建制、反對「不利美國勞工」的區域貿易協定聲浪，贏得總統大選，上任首日就在白宮網站貼出貿易政策聲明，稱保護美國工作機會從退出ＴＰＰ開始，二十三日更正式簽署行政命令退出ＴＰＰ。
曾任美國貿易副助理代表的華府智庫歐布萊特石橋集團副總裁艾特巴赫（Eric Altbach）表示，退出ＴＰＰ「形同奉送中國一份大禮，因中國可趁機大肆推銷自己帶動貿易自由化」；以「賽馬」比喻ＴＰＰ，「美國現在情勢基本上就像有一匹馬，中國也有一匹馬，但我們的馬已被拉到草地上，不再於場上比賽」，白白把亞洲政經領導權讓出。
中國國家主席習近平上週在達沃斯世界經濟論壇上暗諷，貿易保護主義是「把自己關進黑盒子」。中媒把習描繪成「國際主義者」、中國是「全球自由貿易」新旗手；川普簽署命令退出ＴＰＰ後，中國外交部對外表示，「如果其他國家放棄領導世界經濟的角色，中國將不會推辭責任」。
安倍昨在國會表示，將持續「尋求川普總統能瞭解ＴＰＰ的經濟和戰略重要性」，日本將尋求推動和歐盟等的其他貿易協議，但ＴＰＰ是應參照的「全球標準」，盼ＲＣＥＰ也達成此等「高規格」的協議。日本政府發言人萩生田光一說：「沒有美國，ＴＰＰ會失去根本的利益平衡。」
日澳紐星擬推沒有美國的TPP
帶頭挽救ＴＰＰ的澳洲總理滕博爾表示，已分別和日相安倍、紐西蘭總理英格利許、新加坡總理李顯龍徹夜討論「沒有美國的ＴＰＰ前景」，「沒有美國的ＴＰＰ，毫無疑問損失很大，但我們不能就此走開」，當然也有中國、印尼等國加入的可能性。
英格利許坦言，美國正把影響力讓給中國，若ＴＰＰ無法繼續，亞洲地區的重心將轉向ＲＣＥＰ等其他貿易協定。加拿大貿易部長沈潘二十日在達沃斯表態，加國和其他ＴＰＰ成員國考慮所有選項，包括沒有美國參與的新ＴＰＰ。
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