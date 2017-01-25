| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 焦點

IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲

2017-01-25

〔記者歐素美、涂鉅旻／綜合報導〕素有「IDF戰機之父」之稱的前空軍二級上將華錫鈞昨晨逝世，享壽九十二歲。空軍表示，華錫鈞領導IDF戰機研發、試飛成功，至今IDF戰機仍持續翱翔台海上空，貢獻功績顯赫。

U-2飛官出身 研發戰機官拜上將

華錫鈞是空軍幼校第一期、空軍官校第二十六期畢業，也是黑貓中隊第一梯隊員，曾十次駕駛U-2高空偵察機深入中國進行偵照任務。一生不菸不酒、篤信基督，是部屬眼中「沒缺點的人」，IDF戰鬥機從無到有，他功不可沒，而被譽為「IDF之父」。

近半世紀前，華錫鈞在美國試飛U-2時，有次因燃油管斷裂迫降柯德茲機場，美軍還頒給他飛行優異十字勳章。但柯德茲歷險一事，在當時被誤傳為外星人入侵，也成為美國空軍茶餘飯後的趣事。

中華民國航空史研究會副會長李適彰表示，他自航發中心服務時即追隨華錫鈞，華對我國航空工業發展不遺餘力，研製生產AT-3及IDF，使我國航空工業能量向前邁進一大步。

華錫鈞曾赴美國普渡大學留學，取得航空工程碩、博士學位，一九六九年回台擔任航空研究院設計室主任、航發中心主任、中科院副院長、總統府戰略顧問等職；華因研發IDF戰機有功，在一九八九年晉升為二級上將，他更在二○一二年捐出一千五百萬元，供成功大學作為航空工業發展基金，培育航空人才。

廣告
  • 素有「IDF戰機之父」之稱的前空軍二級上將華錫鈞昨晨逝世，享壽九十二歲。（中央社資料照）

    素有「IDF戰機之父」之稱的前空軍二級上將華錫鈞昨晨逝世，享壽九十二歲。（中央社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IDF之父 U-2 華錫鈞 黑貓中隊
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.