IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
2017-01-25
〔記者歐素美、涂鉅旻／綜合報導〕素有「IDF戰機之父」之稱的前空軍二級上將華錫鈞昨晨逝世，享壽九十二歲。空軍表示，華錫鈞領導IDF戰機研發、試飛成功，至今IDF戰機仍持續翱翔台海上空，貢獻功績顯赫。
U-2飛官出身 研發戰機官拜上將
華錫鈞是空軍幼校第一期、空軍官校第二十六期畢業，也是黑貓中隊第一梯隊員，曾十次駕駛U-2高空偵察機深入中國進行偵照任務。一生不菸不酒、篤信基督，是部屬眼中「沒缺點的人」，IDF戰鬥機從無到有，他功不可沒，而被譽為「IDF之父」。
近半世紀前，華錫鈞在美國試飛U-2時，有次因燃油管斷裂迫降柯德茲機場，美軍還頒給他飛行優異十字勳章。但柯德茲歷險一事，在當時被誤傳為外星人入侵，也成為美國空軍茶餘飯後的趣事。
中華民國航空史研究會副會長李適彰表示，他自航發中心服務時即追隨華錫鈞，華對我國航空工業發展不遺餘力，研製生產AT-3及IDF，使我國航空工業能量向前邁進一大步。
華錫鈞曾赴美國普渡大學留學，取得航空工程碩、博士學位，一九六九年回台擔任航空研究院設計室主任、航發中心主任、中科院副院長、總統府戰略顧問等職；華因研發IDF戰機有功，在一九八九年晉升為二級上將，他更在二○一二年捐出一千五百萬元，供成功大學作為航空工業發展基金，培育航空人才。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 坑殺2萬投資人 樂陞許金龍起訴求刑30年 前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍 改列被告另案偵辦
- 華府智庫：美退出TPP 應優先與台日越簽FTA
- 白送中國大禮 共和黨參議員︰嚴重錯誤
- 軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
- IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
網友回應
熱門新聞
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀
- 反對陣營分歧 料難阻擋脫歐
- 漫步巷弄 朴子一日遊賞古蹟
- 日媒︰陽若不打經典賽 衝擊巨人「攻台戰略」
- 馬申請二月訪美 府︰依法審核
- 一例一休 近8成民眾憂漲價
- 范逸臣同框田中千繪零互動 海角幫力挺魏德聖 兩人刻意避嫌
- 蕉貴難銷贓 雙賊「蕉」頭爛額落網
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 毒品、網路犯罪 總統勉警鐵腕掃蕩
- 白宮發言人史派瑟 承諾絕不說謊
- 英最高院裁定 脫歐應交國會啟動
- 四大亮點區域 房仲業看好
- 清晨4-6點嘿咻 溫差大血管收縮劇烈
- 自由時報發行霸全台 金雞旺年業績長紅
- 興航下市走入歷史
- 猴年封關市值27.89兆 投資人平均資產增25.6萬
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 和旺劉永祥炒股 二審判10年6月
- 蕭煌奇催生台語新輯 盼站上東京武道館
- 《中英對照讀新聞》German foreign minister︰troubled times ahead 德國外長：動盪在即
- 林全訪兒童之家 市長籲職訓延至22歲
- 過年吃好料油膩膩 小心誘發膽結石
- 不孕福音 長庚生殖醫學中心成立
- 類流感多3成 大醫院春節多停診
- 田馥甄農三代 享受鄉間味
- 《國際現場》三菱噴射機5度延後交機
- 周興哲新歌 挺同反同爆口水戰
- 自由廣場》台大應學東京大學的造假調查
- 柯建銘：年金法案 重中之重
- 春節流感疫情恐升溫 21醫院「備戰」
- 中壢國民運動中心上樑 12月完工
- 伍茲週五復出 賭盤賠率衝第10
- 安心過好年 春節服務報你知
- 澳網》女兒要求別輸 費德爾「爸」氣解決大茲
- 旗山燈會點燈 七彩金雞報喜
- 《璞園建築團隊董事長李忠恕》 祝自由時報 發行&業績長紅
- 一拳打死8旬翁 大叔遭起訴
編輯推薦
- 坑殺2萬投資人 樂陞許金龍起訴求刑30年 前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍 改列被告另案偵辦
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 辭職為選黨魁？詹啟賢斥洪秀柱說法不實
- 冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
贊助商廣告
轉寄
標題：IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分