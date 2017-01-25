IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲

2017-01-25

〔記者歐素美、涂鉅旻／綜合報導〕素有「IDF戰機之父」之稱的前空軍二級上將華錫鈞昨晨逝世，享壽九十二歲。空軍表示，華錫鈞領導IDF戰機研發、試飛成功，至今IDF戰機仍持續翱翔台海上空，貢獻功績顯赫。

U-2飛官出身 研發戰機官拜上將

華錫鈞是空軍幼校第一期、空軍官校第二十六期畢業，也是黑貓中隊第一梯隊員，曾十次駕駛U-2高空偵察機深入中國進行偵照任務。一生不菸不酒、篤信基督，是部屬眼中「沒缺點的人」，IDF戰鬥機從無到有，他功不可沒，而被譽為「IDF之父」。

近半世紀前，華錫鈞在美國試飛U-2時，有次因燃油管斷裂迫降柯德茲機場，美軍還頒給他飛行優異十字勳章。但柯德茲歷險一事，在當時被誤傳為外星人入侵，也成為美國空軍茶餘飯後的趣事。

中華民國航空史研究會副會長李適彰表示，他自航發中心服務時即追隨華錫鈞，華對我國航空工業發展不遺餘力，研製生產AT-3及IDF，使我國航空工業能量向前邁進一大步。

華錫鈞曾赴美國普渡大學留學，取得航空工程碩、博士學位，一九六九年回台擔任航空研究院設計室主任、航發中心主任、中科院副院長、總統府戰略顧問等職；華因研發IDF戰機有功，在一九八九年晉升為二級上將，他更在二○一二年捐出一千五百萬元，供成功大學作為航空工業發展基金，培育航空人才。