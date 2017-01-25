軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬前日表示國軍將研發新一代戰機，據悉，國軍規劃新一代戰機需具備匿蹤能力，中科院也正研改IDF戰機發動機，盼用於新一代戰機推進系統。不過，「戰機國造」時程未定，知情官員指出，國防部將先推動高級教練機國造、初級教練機國造二項計畫「練兵」，累積人才、技術、產業能量後，再推動新一代戰機研製。
初級教練機也將自製 累積人才、技術能量
對於新一代國造戰機性能，相關官員指出，新一代戰機技術雖還是未知數，但確定採匿蹤設計，這已是現今第五代戰機的趨勢；不過科技日新月異，屆時如有更符合潮流的技術，也會逐步發展、採用，最重要的是滿足我國空軍需求。
由於我國「AT-3」高教機已服役逾卅年，官員表示，國軍將先推動「高教機國造」，隨後推動採用螺旋槳推進器的「初教機國造」計畫，除滿足空軍建軍需求，更可整合人才、產業能量，為新一代戰鬥機打下良好基礎。
至於是否外購新一代戰機？官員指出，以美國F-35匿蹤戰機為例，雖日本、韓國等都已下訂單購買，但製造商洛馬產量無法滿足需求量，縱使美國想賣給我國，可能須等上一段時間。國軍推動「戰機國造」的同時，也會依空軍需求，視狀況決定是否「外購」，「國造」和「外購」並不衝突。
立委肯定自製戰機
但盼先做好高教機
民進黨立委蔡適應直言，我國現役幻象2000、F-16戰機，已比國造IDF戰機高一個等級，升級後的「F-16V」更高於IDF兩個等級，如國防部要獨力研製比「F-16V」更高級的戰機，他持保留態度，應先將高教機做好，再尋求下一代戰機國內、外軍工業合作研製、生產機會。
國民黨立委呂玉玲表示，對於國防自主政策樂觀其成，但以國機國造為例，許多關鍵技術仍被美國掌握、牽制，因此，國軍應針對關鍵技術轉移等和美方談判，才能充實我國軍力。
根據國防部規劃，「高教機國造」總預算達六八六億元，今年起執行至二○二八年，首架原型機將在二○一九年九月出廠，二○二一年開始進行先導生產。「初教機國造」預算、期程則尚未出爐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 坑殺2萬投資人 樂陞許金龍起訴求刑30年 前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍 改列被告另案偵辦
- 華府智庫：美退出TPP 應優先與台日越簽FTA
- 白送中國大禮 共和黨參議員︰嚴重錯誤
- 軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
- IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀
- 反對陣營分歧 料難阻擋脫歐
- 漫步巷弄 朴子一日遊賞古蹟
- 日媒︰陽若不打經典賽 衝擊巨人「攻台戰略」
- 馬申請二月訪美 府︰依法審核
- 一例一休 近8成民眾憂漲價
- 范逸臣同框田中千繪零互動 海角幫力挺魏德聖 兩人刻意避嫌
- 蕉貴難銷贓 雙賊「蕉」頭爛額落網
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 毒品、網路犯罪 總統勉警鐵腕掃蕩
- 白宮發言人史派瑟 承諾絕不說謊
- 英最高院裁定 脫歐應交國會啟動
- 四大亮點區域 房仲業看好
- 清晨4-6點嘿咻 溫差大血管收縮劇烈
- 自由時報發行霸全台 金雞旺年業績長紅
- 興航下市走入歷史
- 猴年封關市值27.89兆 投資人平均資產增25.6萬
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 和旺劉永祥炒股 二審判10年6月
- 蕭煌奇催生台語新輯 盼站上東京武道館
- 《中英對照讀新聞》German foreign minister︰troubled times ahead 德國外長：動盪在即
- 林全訪兒童之家 市長籲職訓延至22歲
- 過年吃好料油膩膩 小心誘發膽結石
- 不孕福音 長庚生殖醫學中心成立
- 類流感多3成 大醫院春節多停診
- 田馥甄農三代 享受鄉間味
- 《國際現場》三菱噴射機5度延後交機
- 周興哲新歌 挺同反同爆口水戰
- 自由廣場》台大應學東京大學的造假調查
- 柯建銘：年金法案 重中之重
- 春節流感疫情恐升溫 21醫院「備戰」
- 中壢國民運動中心上樑 12月完工
- 伍茲週五復出 賭盤賠率衝第10
- 安心過好年 春節服務報你知
- 澳網》女兒要求別輸 費德爾「爸」氣解決大茲
- 旗山燈會點燈 七彩金雞報喜
- 《璞園建築團隊董事長李忠恕》 祝自由時報 發行&業績長紅
- 一拳打死8旬翁 大叔遭起訴
標題：軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email