軍方推戰機國造 高教機先「練兵」

2017-01-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬前日表示國軍將研發新一代戰機，據悉，國軍規劃新一代戰機需具備匿蹤能力，中科院也正研改IDF戰機發動機，盼用於新一代戰機推進系統。不過，「戰機國造」時程未定，知情官員指出，國防部將先推動高級教練機國造、初級教練機國造二項計畫「練兵」，累積人才、技術、產業能量後，再推動新一代戰機研製。

初級教練機也將自製 累積人才、技術能量

對於新一代國造戰機性能，相關官員指出，新一代戰機技術雖還是未知數，但確定採匿蹤設計，這已是現今第五代戰機的趨勢；不過科技日新月異，屆時如有更符合潮流的技術，也會逐步發展、採用，最重要的是滿足我國空軍需求。

由於我國「AT-3」高教機已服役逾卅年，官員表示，國軍將先推動「高教機國造」，隨後推動採用螺旋槳推進器的「初教機國造」計畫，除滿足空軍建軍需求，更可整合人才、產業能量，為新一代戰鬥機打下良好基礎。

至於是否外購新一代戰機？官員指出，以美國F-35匿蹤戰機為例，雖日本、韓國等都已下訂單購買，但製造商洛馬產量無法滿足需求量，縱使美國想賣給我國，可能須等上一段時間。國軍推動「戰機國造」的同時，也會依空軍需求，視狀況決定是否「外購」，「國造」和「外購」並不衝突。

立委肯定自製戰機

但盼先做好高教機

民進黨立委蔡適應直言，我國現役幻象2000、F-16戰機，已比國造IDF戰機高一個等級，升級後的「F-16V」更高於IDF兩個等級，如國防部要獨力研製比「F-16V」更高級的戰機，他持保留態度，應先將高教機做好，再尋求下一代戰機國內、外軍工業合作研製、生產機會。

國民黨立委呂玉玲表示，對於國防自主政策樂觀其成，但以國機國造為例，許多關鍵技術仍被美國掌握、牽制，因此，國軍應針對關鍵技術轉移等和美方談判，才能充實我國軍力。

根據國防部規劃，「高教機國造」總預算達六八六億元，今年起執行至二○二八年，首架原型機將在二○一九年九月出廠，二○二一年開始進行先導生產。「初教機國造」預算、期程則尚未出爐。