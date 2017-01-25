看問題 》面對共同威脅 台日亟需戰略合作
2017-01-25
記者羅添斌／特稿
日本防衛省公布最新各國飛機進入日本空域時的軍機緊急起飛應變統計，其中針對台灣部分共有六次，台日兩國空域相鄰，部分海域也重疊，雙方時有軍機及護漁上的糾紛事件，但台日彼此之間其實有著共同的軍事威脅對象，除了經由台日漁業會議取得互惠共識外，更應在防務上提升合作層級與規模。
日本近年來逐步擴充及強化西南方的駐軍戰力，除增派陸戰團進駐西南島嶼，也在最靠近台灣的幾個島嶼上，增設長程的偵監雷達系統，日方雖對外宣稱此舉是針對中國而來，但台灣的動態無疑也被涵蓋在日方偵蒐範圍。
中國解放軍的海空軍兵力近年來不斷往外擴展，除了自行劃設東海防空識別區，也派出海空軍進行遠海作戰訓練，將軍力部署跨出第一島鏈，往第二島鏈海空域前進部署，直接威脅的就是台灣與日本。也正因台日之間都共同面對中國的軍事威脅，雙方更應在戰略的高度上進行高層合作。
台日兩國空域相鄰，台灣防空識別區的東側就緊鄰日本防空識別區，雙方戰機在台灣東側空域遭遇的事例難免，台日兩國經濟海域重疊，漁事糾紛更是層出不窮，但若比起共同面對的敵情威脅而言，台日兩國實應建立起更高層的戰略合作，雙方在防務上也應有即時的戰情分享及聯繫系統，才能建構東亞安全的共同防禦體系。
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