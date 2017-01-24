黨產會：婦聯會將列入聽證對象
2017-01-24
掌握黨史館史料
〔記者蕭婷方、楊淳卉／台北報導〕中華民國婦女聯合會資產情況至今仍成謎，行政院黨產會發言人施錦芳昨受訪時表示，黨產會已掌握婦聯會在國民黨黨史館中的相關資料，資料蒐集完成後，黨產會就會對婦聯會召開聽證程序，這是今年要處理的工作項目。
黨產會主委顧立雄也表示，就他了解，婦聯會有相當多的現金和不動產，將等舉行公開聽證會後再處理。
婦聯會主要收入依靠沒有法源依據的勞軍捐，自一九五五年起至一九八九年停徵，期間累計至少收取近千億元勞軍捐。
由於財務長年不透明，加上轄下子、孫基金會眾多，資產監督成問題，黨產會去年九月就向各部會調閱現有婦聯會資料，當時因其財稅狀況、名下財產及勞軍捐的資訊稍嫌不足，尚未將婦聯會列入聽證程序的對象，顧立雄還曾直言，「查婦聯會不太容易」。
婦聯會昨首度將財務資料送至內政部，但資料仍然不全，關鍵不動產、財產目錄仍待年後補件。對此，施錦芳表示，已掌握婦聯會的不動產等相關資料，以及其在國民黨黨史館中的相關資料，資料蒐集完成後，黨產會就會針對婦聯會召開聽證程序。
施表示，黨產會將對婦聯會展開調查，人民團體對政府要求應予以配合，才有利於法治進行。
施錦芳強調，現持續蒐集國民黨與婦聯會史料連接，史料完整就能正式立案；施也舉例，部份文件指出，婦聯會成立之初蔣宋美齡為負責人，當時還曾以黨員身分指揮婦女工作會，由此可見國民黨與婦聯會淵源。
至於婦聯會與國民黨財務關係，內政部官員透露，依照國民黨黨史館「總裁批簽」，國民黨曾將募得的勞軍經費交由婦聯會使用，足以證明婦聯會與國民黨「關係密切」。
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