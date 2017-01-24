國是會議後最新民調》6成4民眾支持今年完成年金改革
〔記者楊淳卉、蕭婷方／台北報導〕年金改革國是會議前天落幕，台灣世代智庫昨公布最新民調，高達七十．三％民眾認為年金需要改革，僅十四．一％認為不需要，並有超過六四．五％民眾肯定蔡總統對年金改革有決心，只有二十．七％持反對意見。另有五三．八％過半數軍公教民眾支持「漸進式取消十八％」，反對為三八．一％。
逾6成肯定蔡總統年改決心
民進黨立委羅致政指出，軍公教內並非「鐵板一塊」，仍有許多人迫切期望改革，其中改革十八％可說是全民共識。
羅致政指出，有五八．四％民眾知道年改方案，有六四．三％支持年金今年底完成改革，反對者僅二八．一％，顯示民眾關心並迫切期待年改，並多數認同政府改革方向。
羅致政也說，軍公教及非軍公教族群，大都支持保障弱勢軍公教，全體民眾有七五．六％支持設立年金地板條款、六四．八％贊成設立天花板條款。軍公教族群也有六成六贊同地板條款，但軍公教對天花板條款、提高投保費率支持度低於五成。
7成7挺取消黨職併公職年金
民調指出，政府對特殊族群的年改方案，多獲高度支持。其中，「取消政務官年資合併事務官而領取偏高優惠存款」支持度最高，達八五．六％；其次則有八三．四％支持「改革司法官養老退休金所得替代率」。
多數民眾並支持「取消軍公教十八％優存利率」，達七九．三％，「取消黨職併公職年金」的支持度高達七七．三％，支持「改革公營行庫享有十三％優存」也有七九．四％。
過半軍公教 支持取消18趴
對於改革方案預計在六年內完全取消十八％優存，有七四．一％民眾支持，僅有十六．八％反對。即使在軍公教受訪者中，也有五十三．八％贊成此方案，遠遠高過反對的三十八．一％，其他族群的支持度也都超過七成。
針對政府年改方向，七三．二％支持「延長基金壽命，確保退休基金餘額至少一個世代不會用盡」，六三．○％贊成「領得到，領得久」。
羅致政指出，外界原預期民眾會反對「調高軍公教及勞工法定投保費率至十八％」，但民調顯示五三．八％民眾支持，反對為三三．五％。在退休金計算基準逐步調整為「退休前十五年的薪水平均或薪資最高的一八○個月平均」部分，支持六十．五％、反對二二．五％。
這份民調在一月十九日及廿日進行，針對年滿廿歲以上之成年民眾隨機抽樣，總有效樣本為一○一八份。
台灣社促加快年改進程
台灣社昨也舉行記者會，表態支持年金改革制度，並期許新政府加快年金改革進程。台灣社社長張葉森認為，年金改革進程「有點太慢」，希望草案三月就送立法院，而十八％改革應在總統蔡英文第一任任內、即三年內就可以完成。
張葉森表示，若能順利推動年金改革，年金制度便可長久；美中不足的是，司法人員與軍人的年金問題此次沒有納入討論。
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